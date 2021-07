Offerte del giorno Amazon: Huawei MateBook X Pro 2021 in sconto di 400€!

Nuova mattinata, nuova tornata di offerte Amazon, con il portale che ha deciso di aprire alla grande la sua giornata di sconti e promozioni, offrendoci alcune offerte a marchio Huawei davvero degne di nota, e comprensive di prodotti di fascia alta che, generalmente, possono facilmente sfiorare anche i 2000 euro!

Un esempio lampante è lo sconto di ben 400 euro che Amazon sta proponendo sull’aquisto dell’ottimo notebook Huawei MateBook X Pro 2021, nuova versione di quello che è il più apprezzato notebook prodotto dalla casa cinese, ed il cui prezzo originale sarebbe di ben 1.899,00€, oggi ribassati a soli 1.499,00€, grazie ad uno sconto pari al 21%!

Un’occasione eccellente, per quello che è un portatile disponibile in diverse configurazioni, ma qui proposto nella sua veste migliore, ovvero quella con processore Intel Core i7 di undicesima generazione, accompagnato da 16 GB di RAM (LPDDR4) e un SSD PCle da 1 TB! Un prodotto pensato per durare a lungo, sia in termini di performance quanto di qualità costruttiva, trattandosi di un notebook realizzato in alluminio e dal peso approssimativo di 1,33 Kg, dunque ideale per chi fa del lavoro in mobilità il suo pane quotidiano.

Leggero, resistente e dalle performance eccezionali, Huawei MateBook X Pro 2021 è dotato di un ampio e luminoso display 3K FullView da 13,9″, con rapporto d’aspetto 3:2 ed una risoluzione massima di 3000 x 2000 pixel, il che lo rende ottimo sia per il lavoro che per la visione di contenuti video, rappresentando, quindi, una scelta ideale per chi cerca un prodotto che sappia distinguersi tanto in ambito lavorativo quanto per l’intrattenimento, come per altro certificato anche sul versante audio, vista la presenza di ben quattro altoparlanti con split frequency, capaci di offrire un suono pulito e cristallino.

Progettato per sublimare l’esperienza d’uso degli utenti Huawei, Huawei MateBook X Pro 2021 è dotato di una funzione di collaborazione multischermo, con anche la possibilità di collegare un altro dispositivo Huawei, come ad esempio il proprio smartphone, direttamente al PC, per il passaggio e la visualizzazione a schermo di qualsiasi contenuto presente sul proprio smartphone Huawei! A completare a dotazione, inoltre, una batteria da 56 Wh di lunga durata, pensata per garantire fino a 11 ore di lavoro continuativo con una sola carica il che, come anticipato, lo rende una scelta sensata per chiunque abbia bisogno di un notebook affidabile da portare con sé fuori dall’ufficio o dalle pareti domestiche. Insomma, stiamo parlando di un prodotto ottimo che, scontato di ben 400€, rappresenta un’occasione davvero ottima, specie qualora foste alla ricerca di un portatile leggero e performante da acquistare in vista del ritorno alla routine di fine estate.

Ovviamente, Huawei MateBook X Pro 2021 è comunque solo una delle tante offerte Huawei a disposizione per la giornata di oggi

