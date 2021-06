Offerte del giorno Amazon: robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Ozmo 920 in forte sconto!

Sebbene le offerte del Prime Day 2021 siano ormai concluse da una settimana, Amazon è intenzionata a continuare a inondare di promozioni i suoi utenti. Quest’oggi, infatti, è possibile acquistare diversi articoli a prezzi davvero interessanti che, talvolta, possono raggiungere una ragguardevole percentuale di sconto del 46%.

Un esempio su tutti è nell’ottimo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Ozmo 920 che, in queste ore, potrete acquistare a 297,48€ anziché 349,98€, a seguito di uno sconto del 15% che ha tagliato il prezzo di vendita consigliato di ben 52,50€. Utilizzando il coupon (riscattabile direttamente nella pagina del prodotto ndR) il costo si abbassa ulteriormente a 252,48€! Un’offerta di altissimo livello, per un prodotto che sarà in grado di aspirare e pulire i pavimenti con efficacia ed efficienza.

Grazie ad una capacità del serbatoio di 240ml, l’Ozmo 920 è in grado, dunque, di pulire i pavimenti e, grazie all’applicazione proprietaria (disponibile sia per Android che iOS) è possibile anche cambiare il flusso dell’acqua in base alle proprie necessità. Inoltre, con la funzione delle barriere virtuali e rilevamento tappeti, questo piccolo gioiellino è capace di rilevare automaticamente superfici diverse dal pavimento e conseguentemente raddoppia la potenza aspirante.

Deebot Ozmo 920, rispetto la sua passata generazione, possiede le nuove spazzole rotanti 2.0, che garantiscono una pulizia in insenature profonde fino a 4 mm, grazie ad un nuovo design in sospensione e ad un set di setole corte e lunghe. Poi, con una batteria ottimizzata riesce ad assicurare un’autonomia fino a 110 minuti!

Insomma, Ecovacs Deebot Ozmo 920 è un robot aspirapolvere incredibile che, venduto con uno sconto del genere, rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire, considerando anche le sue specifiche tecniche. Chiaramente, esso è solo uno dei tanti prodotti proposti oggi da Amazon per le sue offerte giornaliere, motivo per cui vi invitiamo di consultare l’intera selezione di offerte Amazon al seguente indirizzo, cosicché possiate rintracciare l’articolo che meglio si addice alle vostre esigenze.

Ciò detto, prima di lasciarvi alla nostra selezione di prodotti, vogliamo ricordarvi che, qualora siate alla ricerca di ulteriori sconti, potete seguirci anche su Telegram, dove vi terremo aggiornati su tutte le novità riguardanti il mondo Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

