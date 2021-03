Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 38% sui giochi PlayStation 5!

A quanto pare è una mattinata interamente dedicata ai videogame quella che ci sta proponendo Amazon! Come saprete, infatti, lo store aveva messo in vendita in mattinata la tanto ambita PlayStation 5, purtroppo esauritasi nel giro di pochissimi minuti, a cui è seguita, neanche 1 ora dopo, la proposta di Xbox Series S che, allo stato attuale, è ancora disponibile all’acquisto e che potete subito acquistare cliccando sul link sottostante (presto, potrebbero esaurirsi da un momento all’altro!).

Ma che cosa sarebbero le console senza i loro giochi? Probabilmente solo dei meri suppellettili, ed ecco perché, in questa revamp dedicata al mondo dei videogame (per altro ormai siamo anche ben distanti dai giorni della Amazon Gaming Week), il portale di offerte più famoso della rete ha ben pensato di mettere in sconto una bella tornata di titoli PlayStation 5, con sconti che possono arrivare anche a decurtare il 38% del prezzo originale il che, diciamocelo, non è mai male, specie considerando il prezzo mediamente più alto dei titoli PlayStation 5 rispetto a quelli della precedente generazione.

Offerta, che diventa ancor più appetibile considerando il fatto che comprende titoli di assoluto spessore, come è ad esempio il caso dello splendido remake di Demon’s Souls, operato direttamente da PlayStation Studios e dal team di Bluepoint, resosi celebre proprio grazie ad altri ottimi lavori di rimessa a nuovo, non ultimo quello dedicato ad un altro cult della libreria PlayStation, ovvero Shadow of the Colossus!

Premiato dalla nostra redazione con un sonoro 8.8, Demon’s Souls è, ancora oggi, un titolo ostico e impegnativo, caratterizzato da una sfida molto elevata ma anche da un inappagabile senso di soddisfazione, dato per lo più dal modo in cui il mondo di gioco, al netto delle sue difficoltà, riesce a catturare il giocatore nel suo meccanismo “trial and error”. Esperienza next gen come raramente ne abbiamo viste fino ad oggi, Demon’s Souls si propone con un comparto tecnico/visivo di primissimo livello, con caricamenti fulminei (che per altro migliorano di molto l’intera esperienza di gioco, vista la facilità con cui si muore) ed una qualità che raramente si può ritrovare in un titolo remake. Pur mantenendosi fedelissimo alle sue meccaniche originali e non proponendo nulla di nuovo sotto il profilo strettamente ludico, Demon’s Souls è un titolo da acquistare assolutamente per la propria PS5 riuscendo ad essere, al netto di tutto, un must buy per qualunque possessore della nuova console Sony.

