Xbox Series S disponibile su Amazon!

[NEWS IN AGGIORNAMENTO]

Dopo l’arrivo di PlayStation 5 Amazon, purtroppo rapidamente esauritasi, vi segnaliamo che anche la bellissima e conveniente Xbox Series S, ovvero la versione senza disco della nuovissima console Microsoft, è tornata disponibile su Amazon!

Si tratta di un’ottima occasione per acquistare la splendida console Microsoft al suo prezzo originale, senza rischi di frodi e con garanzia di spedizione immediata, ben chiaro che si tratterà certamente di uno stock molto limitato, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di correre ad acquistarla, prima che le scorte si esauriscano fino a data da destinarsi.

Identica nelle prestazioni alla sua sorella maggiore, ovvero la Series X, Xbox Series S si differenzia, come detto, solo per l’assenza del lettore dischi che, in ogni caso, non vi impedirà di godere di tutti i titoli già usciti per la console, oltre – ovviamente – ai più attesi di questo e dei prossimi anni. Concentrato perfetto di velocità, prestazioni e rapporto qualità/prezzo, Xbox Series S trova ancor più significato in virtù della sua retro compatibilità digitale, oltre che per l’ampio catalogo di titoli offerto dall’offerta di Xbox Game Pass Ultimate che, al costo di un irrisorio abbonamento mensile, vi permetterà di giocare gratuitamente a centinaia di titoli!

Venduta al prezzo di 299,90€ (ovvero il prezzo originale della console, senza sovrapprezzo alcuno!), Xbox Series S è una console potente, veloce e, soprattutto, molto economica, perfetta per entrare nella nuova generazione console senza spendere cifre esose e, anche in virtù del prolungato shortage di console, potrebbe essere la vostra migliore occasione di acquistare una delle nuove console senza passare attraverso la ressa di chissà quale coda online.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina di acquisto, nell’augurio che riusciate a portarvi a casa una nuova Xbox Series S. Qualora poi foste alla ricerca di una PlayStation 5, vi segnaliamo che ci sono giunte voci relative ad un possibile arrivo delle console su Gamestop nel corso di questa giornata. Nulla di certo ovviamente, tuttavia vi invitiamo a tenere sotto controllo la nostra notizia dedicata che, nel caso di disponibilità, verrà prontamente aggiornata!

Per massimizzare le possibilità di acquisto, vi suggeriamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buona fortuna!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!