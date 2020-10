Offerte del giorno Amazon: smart TV 4K LG 75UN71006LC.API da 75″ in sconto di quasi 400€!

Manca ormai poco più di una settimana all’arrivo delle offerte del Prime Day di Amazon e, a giudicare dalle pagine offerte, sembra che il portale abbia un attimino “allentato la tensione”, cominciando questa nuova settimana con alcune proposte non proprio allettanti, o comunque non così convenienti. Ma attenzione a non farvi ingannare! Di offerte con i fiocchi, su Amazon, ce ne sono eccome! E basta solo andare un po’ più a fondo della proposta “in evidenza” del portale, per rendersi conto delle straordinarie proposte in cui ci si può imbattere senza neanche troppa difficoltà.

Tant’è che nella nostra ricerca quotidiana, ci siamo imbattuti in quella che è certamente un’ottima occasione per chiunque voglia acquistare una ottima smart TV ad un prezzo competitivo. Nello specifico stiamo parlando della smart TV LG 75UN71006LC.API da 75″, munita di un brillante pannello LED e di una risoluzione 4K e già in passato protagonista delle nostre offerte dedicate alla proposta Amazon.

Equipaggiata con un ottimo processore Quad Core prodotto dalla stessa LG, la 75UN71006LC.API da 75″ è progettata per eliminare in modo efficiente qualunque rumore nei video, ed è in grado di restituire colori intensi e contrasti molto vividi, sia che stiate guardando un film, che stiate giocando su console o utilizzando una applicazione per lo streaming video.

Questa smart TV è vincente in praticamente ogni frangente dell’intrattenimento, ed il merito è tutto dell’ntelligenza artificiale integrata LG ThinQ AI, grazie alla quale anche le immagini a bassa risoluzione vengono potenziate e riprodotte con una migliore qualità, con migliorie e auto-regolazioni anche per ciò che concerne aspetti come colore e contrasto. Ottima per gli appassionati di sport, la smart TV LG 75UN71006LC.API da 75″ offre infatti un’apposita funzione di visione che restituisce movimenti fluidi e colori definiti anche per la visione dei più diversi eventi sportivi, calcio incluso. Compatibile con tantissime app per la visione di contenuti in streaming, supporta persino alcune delle applicazioni meno note nel panorama dell’intrattenimento on demand, come ad esempio Chili, Rakuten e Apple TV, oltre che alle più note Netflix, Prime Video, Infinity, NOW TV e DAZN.

Venduta di norma al prezzo di 1.299,00€, la smart TV LG 75UN71006LC.API da 75″ è oggi in sconto a soli 926,00€, in quello che è probabilmente il prezzo più basso mai registrato per questo specifico prodotto! Stiamo infatti parlando di uno sconto di ben 373€! Un vero e proprio affare per una smart TV con pannello da 75″ in 4K che, venduta com’è a meno di 1000€, rappresenta un acquisto da opzionare a tutti i costi! Ovviamente, la smart TV LG 75UN71006LC.API da 75″ non è il solo prodotto in offerta oggi, ed ecco perché, oltre la nostra lista di articoli consigliati, vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

