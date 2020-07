Offerte del giorno Amazon: tanti aspirapolvere robot a prezzi imperdibili!

Sono gli ultimi giorni per le offerte della Settimana dell’elettronica, ma Amazon non sembra intenzionata a mollare il colpo, ed anzi proprio in occasione del fine settimana, il portale sta spingendo più che mai verso la vendita di moltissimi prodotti elettronici di alto livello, tutti caratterizzati da prezzi davvero eccezionali, specie per quanto riguarda il settore degli elettrodomestici.

Dunque, se ieri vi avevamo proposto l’ottima promozione (per altro ancora disponibile!) relativa alla scopa elettrica senza filo Hoover FD22RP011, in sconto del 52% al prezzo di appena 119,00€. Oggi non ci allontaniamo di molto dal mondo degli aspirapolvere, compiendo solo un piccolo passo in più verso l’universo della domotica e delle tecnologie smart. Sul portale, infatti, tornano in pompa magna le offerte dedicate al mondo degli aspirapolvere robot, con sconti su una bella gamma di prodotto di fascia media e alta, tutti caratterizzati da prezzi estremamente vantaggiosi ed intriganti.

Come è il caso, ad esempio, del’ormai ben noto aspirapolvere robot iRobot Roomba 981, un alleato affidabile e performante, generalmente venduto a ben 999,00€ e oggi in sconto a soli 599,00€, con un risparmio del 40%! Non si tratta del prezzo più basso di sempre mai registrato per questo prodotto, ma val comunque la pena dargli un’occhiata visto che, come abbiamo ribadito altre volte in passato, stiamo parlando di un aspirapolvere robot al top della gamma, prodotto da quello che è – ancora oggi – uno dei leader del mercato.

Consigliato soprattutto a chi ha in casa animali domestici, iRobot Roomba 981 assicura una pulizia perfetta, grazie al suo ciclo di pulitura in 3 fasi, che evita l’errare randomico che è invece tipico di molti dispositivi, anche nella fascia media del mercato. Dotato di sensori Dirt Detect, iRobot Roomba 981 è capace di captare e riconoscere le aree più sporche di casa, potendosi così concentrare su di esse per una pulizia più accurata e profonda. Laddove molti prodotti simili concludono il loro ciclo di pulizia di pari passo con l’esaurimento della batteria, Roomba 981 si distingue per un sistema di pulizia continua, che gli permette di tornare alla base per ricaricarsi se necessario, per poi riprendere a pulire fino a quando il lavoro non è terminato. Questo è possibile solo grazie alla sua particolare tecnologia di mappatura che, grazie ai sensori di navigazione vSLAM, permette al robot di raccogliere oltre 230.000 dati ogni secondo, così che esso abbia una chiara concezione degli spazi che lo circondano.

Insomma, stiamo parlando di un alleato davvero prezioso per le vostre pulizie domestiche e che, per altro, non è l’unico esponente delle ottime offerte Amazon di oggi in cui non mancano altri robot aspirapolvere, così come altri prodotti tech a prezzi davvero imperdibili. Ovviamente, nel tentativo di guidarvi al meglio nei vostri acquisti, abbiamo selezionato per voi una piccola lista di prodotti consigliati, così da poter rintracciare immediatamente quelle che sono le offerte più convenienti della giornata. Nonostante ciò, vi invitiamo comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!