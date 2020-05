Offerte del giorno Amazon: tanti elettrodomestici a prezzi eccezionali!

Potente e veloce, grazie al suo motore da ben, il Kenwood PureJuice Pro riesce ad estrarre sino all’, grazie ad un’estrazione lenta ma costante che consente di ridurre il surriscaldamento e la conseguente ossidazione della frutta e della verdura, i, così da risultare non solo più salutari ma anche meglio conservabili nel tempo. Munito di un doppio tubo di inserimento, permette di lavorare contemporaneamente, a quella più piccola e sottile, come frutti di bosco, carote o cetrioli, fino a quella più grossa come mele o barbabietole, il tutto senza dover neanche tagliare le materie prime. Come se non bastasse, PureJuice Pro riesce a separare perfettamente ogni tipo di polpa, conservandola in, affinché si possa decidere di buttarla o riutilizzarla per altre preparazioni come brownies, burger vegetali o biscotti e altre ricette.

Insomma, davvero il non plus ultra per ciò che riguarda il vasto panorama degli estrattori di succo e che, grazie alla promozione Amazon, può essere vostro con, sicché dagli originali 400,00€ per l'acquisto si passa ai