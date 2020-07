Offerte del giorno eBay: tanti smartphone in offerta a prezzi eccezionali!

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le proposte del giorno di Amazon, è arrivato ora il momento di rivolgere lo sguardo a eBay ed a quelle che sono le sue proposte del giorno in termini di sconti e promozioni. Molte sono in effetti le offerte ma, per quel che ci riguarda, vogliamo concentraci sull’ottima proposta che il portale ha messo online oggi in termini di smartphone.

Su eBay sono infatti disponibili molte proposte di dispositivi in sconto, con prezzi davvero molto interessanti anche relativamente a prodotti freschi ed ambiti dai consumatori, il che vi darà un’occasione più che valida per cambiare il vostro smartphone prima di partire per le vacanze. Del resto stiamo parlando di dispositivi di primissimo piano, molti dei quali dotati di un comparto fotografico di tutto rispetto, come è il caso del nuovissimo Huawei P40 Lite, dispositivo arrivato sul mercato solo da pochi mesi, e già al centro dell’interesse di pubblico e settore nonostante – va specificato – sia il più “piccolo” della nuova gamma P40.

Nuovo smartphone di fascia media targato Huawei, P40 Lite offre ottime prestazioni grazie al suo processore Kirin 820 che, accoppiato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, riesce a soddisfare praticamente qualunque esigenza dell’utente. Caratterizzato da un design rotondeggiante e modaiolo, P40 Lite offre un display IPS LCD da 6,5 pollici con foro per la fotocamera anteriore da 16 MP e ben quattro fotocamere posteriori (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) alloggiate in un modulo quadrato. Dall’ottima autonomia, Huawei P40 Lite è, insomma, uno smartphone davvero ben riuscito, con prestazioni elevate ed un comparto fotografico efficiente e performante.

Ottimo per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo soddisfacente sotto tutti i punti di vista, è generalmente venduto al prezzo di 324,98€, oggi in sconto su eBay ad appena 192,99€, con uno sconto pari al 40% del prezzo originale! Una scelta praticamente obbligata per chiunque voglia spendere poco, pur avendo in tasca uno smartphone in grado di tenere il passo, sia dal punto di vista prestazionale che fotografico e credeteci, sotto la soglia dei 200 è davvero difficile.

Insomma, un’offerta che vi invitiamo a cogliere al volo e che, ovviamente, è solo una delle innumerevoli disponibili su eBay sicché, nel tentativo di aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato per voi una lista con i migliori prodotti in promozione, così che vi sia più semplice comparare i prezzi tra i vari articoli disponibili. Ovviamene le proposte non sono tutte qui, ed ecco perché vi invitiamo non solo a consultare la nostra selezione, ma anche la pagina completa con le promozioni in corso, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte del caso.

