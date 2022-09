Dopo i rincari sull’energia di inizio anno, che si sono poi amplificati ulteriormente in un secondo momento, risparmiare sulla bolletta del gas è diventato uno degli obiettivi principali di molte famiglie, come forse mai prima d’ora. Ad oggi sono già tantissimi gli italiani che stanno facendo i conti con le bollette salate, e il rischio è che il peggio debba ancora arrivare, poiché se finora sono soprattutto le aziende ad essere colpite, ci si aspetta che in autunno e inverno vengano coinvolte anche le famiglie.

Questa spiacevole situazione potrebbe quindi cambiare il modo con cui usiamo tutto quello che funziona a gas ma, fortunatamente, si potrà correre ai ripari anche in un altro modo, ossia approfittare delle offerte di settembre Amazon per acquistare una serie di prodotti che potrebbero ottimizzare il consumo del gas e fare in modo che la bolletta non sia troppo onerosa. Si tratta di piccoli investimenti iniziali che possono portare notevoli vantaggi nel medio e lungo periodo, a prescindere se i rincari si apprestino a continuare o meno nei prossimi mesi.

Diffusore di calore per fornelli

I fornelli consumano una notevole quantità di gas ogni giorno, visto che vengono usati soprattutto per cucinare, pertanto migliorare il modo in cui funzionano non può che impattare positivamente sulla bolletta. A tal riguardo può venire in vostro aiuto un diffusore di calore per fornelli, un prodotto pensato per distribuire il calore sotto alla pentola in modo rapido e uniforme, che si traduce in una cottura più veloce e di conseguenza in un minor consumo di gas. Il modello proposto in offerta da Amazon è realizzato in acciaio inossidabile, materiale ottimo per questo scopo, e lo si può acquistare a soli 23,89€.

Fornello a induzione

Se volete spostare parte del consumo del gas quotidiano sull’energia elettrica (anch’essa purtroppo coinvolta nei rincari), un’ottima soluzione è quella di acquistare un buon fornello a induzione, a maggior ragione se un prodotto valido come il G3 Ferrari G10139 viene proposto a soli 109,99€. Questo elettrodomestico per la cucina possiede due zone di cottura in vetro di diverse dimensioni, studiate per adattarsi a varie pentole. Entrambe possono essere regolate su 10 livelli di potenza, da un minimo di 200W fino a un massimo di 1.800W, con i quali le zone cottura raggiungono una temperatura di 240° C. Sottile ed elegante, questo fornello a induzione si comanda facilmente tramite pulsanti soft-touch, accompagnati da due display digitali a 4 cifre.

Termostato smart

La parte relativa al riscaldamento domestico impatta moltissimo sulla bolletta, soprattutto nelle stagioni più fredde per ovvi motivi, ed ecco perché potrebbe essere vantaggioso installare un termostato smart come il Google Nest Learning. Approfittando delle offerte Amazon, questo dispositivo potrà essere vostro a poco più di 200€, una cifra che forse ammortizzerete in bolletta prima ancora che l’inverno finisca. Parliamo chiaramente di un prodotto in grado di farvi risparmiare gas in modo intelligente, poiché interviene in maniera autonoma sul vostro sistema di riscaldamento, abbassando la temperatura quando non serve. Come se non bastasse, la soluzione di Google capisce quali sono le vostre esigenze e dopo un po’ apprende persino il tempo necessario per riscaldare la casa, in modo da utilizzare solo la quantità di energia strettamente necessaria. Senza dubbio tra i migliori prodotti per il risparmio del gas.

Regolatore di flusso acqua

Se vi state chiedendo se esiste un modo per risparmiare gas in modo intelligente mentre ci si fa la doccia, la risposta è sì. In questo caso possono venire in vostro soccorso i regolatori di flusso d’acqua, che servono a limitare la quantità di acqua fredda o calda che esce dai rubinetti, senza però compromettere il comfort di un getto corposo. La spesa è davvero irrisoria, visto che con meno di 10€ potete acquistare il kit da 10 pezzi, avendo così la possibilità di installarli su numerosi rubinetti. Vi basterà avvitarli o serrarli con una chiave e il gioco è fatto.

Rilevatore di gas

In un periodo in cui ogni minima perdita di gas potrebbe far alzare il costo in bolletta, ci si dovrebbe accertarsi che tutto funzioni regolarmente, ed è possibile farlo attraverso un rilevatore di gas. Si tratta di un dispositivo non troppo costoso, soprattutto se presente tra le offerte imperdibili di Amazon di questo periodo di ribassi. Tra i tanti vi suggeriamo di acquistare la soluzione di MESTEK, al momento offerta a meno di 60€, che rileva praticamente qualsiasi tipo di gas e lo fa in soli 2 secondi dopo aver atteso i 30 secondi necessari per la calibrazione iniziale. Un prodotto, dunque, che non agisce attivamente sul risparmio, ma che consente di avere la certezza che non ci siano perdite di gas, anche minime, in casa.

