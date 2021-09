Offerte di settembre Amazon: divertiti con gli sconti sulla sabbia cinetica

Le “Offerte di Settembre” di Amazon sono ormai terminate, infatti scadono ufficialmente allo scoccare di mezzanotte. In queste ore, il portale statunitense ha dato il via a diverse promozioni, e in questo articolo vi segnaliamo la nuova iniziativa che coinvolge la sabbia cinetica, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 40%.

Amazon, come da sua tradizione, sta mettendo a disposizione un buon numero di prodotti in promozione ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al Sandisfying Set di Kinetic Sand, un ottimo gioco per bambini con tantissimi accessori inclusi in confezione. Solitamente acquistabile a 29,99€, ora è venduto a 19,99€, grazie ad uno sconto del 33%.

La sabbia cinetica rappresenta una soluzione perfetta per poter allenare la creatività dei propri figli, perché altro non è che un particolare materiale completamente manipolabile, che permette dunque di ottenere infinite forme e costruzioni. Inoltre, è pienamente sicura per tutti i bambini perché non contiene glutine, caseina o frumento.

La confezione di vendita contiene 900 grammi di sabbia, oltre alla presenza di dieci strumenti, ossia: due per tagliare, due raccogliere e modellare, uno per fare palline, uno per schiacciare ed uno per grattugiare. Oltre a tutto questo, la sabbia in questione si raccoglie facilmente, e questo piccolo espediente permette di migliorare la pulizia degli accessori, aumentando così l’igiene.

Un prodotto, insomma, indicato per poter tenere impegnati i propri figli con attività sane ed educative. Ciò detto, senza indugiare ancora oltre e visto il gran numero di prodotti attualmente in sconto su Amazon, vi suggeriamo di dare uno sguardo all’apposita pagina del portale, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze.

