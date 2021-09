Offerte di settembre Amazon: proteggi il tup PC a meno di 20€ con McAfee!

Concludiamo la nostra giornata di sconti e promozioni, segnalandovi che, grazie alle ottime “Offerte di settembre“, avrete ora l’occasione di mettere in sicurezza il vostro PC ad un prezzo davvero concorrenziale, giacché è disponibile a meno di 20€, l’abbonamento annuale sull’antivirus McAfee Total Protection, il cui prezzo si attesta attualmente ad appena 18,99€!

Stiamo parlando di uno sconto del 73%, giacché il prezzo originale di McAfee Total Protection per 1 dispositivo coperto per 1 anno, sarebbe di ben 69,95€! Un affare, ben chiaro che siamo a conoscenza della titubanza che molti di voi nutrono nei confronti di questo specifico software, specie a causa dei numerosi problemi che l’azienda ha avuto nel corso degli anni 2000. Ebbene, sappiate che quello è il passato e che, oggi come oggi, McAfee Total Protection è tornato ad essere un antivirus con i fiocchi, risultando una delle migliori scelte sul mercato.

Revisionato, aggiornato e migliorato costantemente, fino a tornare ai lustri che lo resero famoso in origine, McAfee Total Protection è un antivirus efficace e leggero, in grado da proteggervi con successo dal 99% degli attacchi ad opera di malware, spyware, ransomware e persino da attacchi zero-day. Oltre a ciò, parliamo di un antivirus che offre al suo interno un ottimo sistema integrato per la gestione delle password, con sistema di crittografia a 128 bit delle chiavi di sicurezza, nonché una apposita estensione che vi permetterà di navigare in tutta sicurezza, al sicuro da qualsiasi tipologia di minaccia online.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto che è ormai molto distante dai suoi giorni ingloriosi e che, grazi a a questa promozione Amazon, potrà essere vostro non solo nel succitato formato per un unico dispositivo, ma anche con altre formule di acquisto, coprendo fino a 10 dispositivi diversi, per un anno, il tutto con un unico pacchetto!

Un affare da non lasciarsi scappare, specie ora che si è tornati delle vacanze e si torna alla routine di studio e lavoro, due ambiti in cui una distrazione o una leggerezza possono causare disastri in ambito PC! Meglio allora scegliere una ripartenza più sicura, ed affidarsi a McAfee Total Protection, giacché è davvero impossibile trovare di meglio a meno di 20 euro, almeno ne mercato premium. Detto questo, vi rimandiamo direttamente alla pagina con il prodotto in offerta, dove potrete consultare tutti i diversi pacchetti in sconto. Al netto di ciò, ci preme anche suggerirvi didare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni ancora disponibili sullo store.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono navigazione!

