Se siete alla ricerca di calzature e vi piace la qualità Timberland, consigliamo di approfittare di quest’ultima tornata di offerte di settembre targate Amazon per fare ottimi affari. I tagli di prezzo che il portale ha riservato ad alcuni prodotti Timberland sono infatti da outlet ma, ribadiamo, lo saranno ancora per poche ore.

La selezione consiste in tantissimi paia di scarpe, sandali e stivali, tutti caratterizzati da una comodità eccellente e dalla tipica qualità costruttiva che da sempre contraddistingue i prodotti della nota azienda d’abbigliamento statunitense. Centinaia gli articoli disponibili, nessuno dei quali proposto a prezzo pieno, con uno sconto medio che probabilmente si aggira intorno al 40%, rendendo estremamente vantaggioso l’acquisto di alcune calzature Timberland.

Come se non bastasse, ogni articolo viene proposto nelle colorazioni con cui è stato pensato e chiaramente nelle più disperate taglie. A tal riguardo, vale la pena sottolineare che lo sconto potrebbe non essere lo stesso per tutte le misure oppure potrebbe rivelarsi più vantaggioso in determinate colorazioni, come accade di solito con questo tipo di promozione. Gli affari sono comunque assicurati poiché, ricordiamo, avrete a disposizione centinaia di articoli, che coinvolgono forse l’intero catalogo prodotti Timberland.

In vista dell’autunno e inverno, potreste prendere in considerazione gli stivali Elmhurst che, grazie alla suola in gomma, vi permetteranno di non scivolare, mentre i materiali impermeabili faranno in modo che i vostri piedi rimangano sempre asciutti e caldi. Stivali alla moda e dal prezzo importante, così come molti altri, ma ora proposti a cifre praticamente imbattili!

In ogni caso, vi suggeriamo comunque di consultare la pagina che Amazon sta dedicando all’evento, perché attraverso di essa avrete a disposizioni tutti, ma proprio tutti i prodotti che Amazon si prodigherà di scontare non solo nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, e dove potrete rintracciate anche alcune ottime offerte sfuse!

