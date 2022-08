Come vi stiamo raccontando, le Offerte di Settembre Amazon ci stanno dando modo di acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi davvero interessanti, spaziando tra le più diverse categorie merceologiche.

Tra le varie, era lecito aspettarsi anche una particolare attenzione ai prodotti Amazon Echo, ovvero quelli prodotti direttamente dal colosso di Jeff Bezos e che, come sempre, non solo sono particolarmente interessanti, ma godono anche di sconti decisamente bassi, tali da rendere l’acquisto davvero appetibile.

C’è spazio per tutto, dalle ben note Fire TV Stick, al classico Echo Dot ma, se volete un parere, diremmo che una delle offerte più appetibili e interessanti è certamente quella che il portale ha riservato all’ottimo Amazon Echo Show 8, oggi acquistabile a soli 84,99€ in virtù degli originali 129,99€, con uno sconto netto di ben 45 euro!

Un affare davvero accattivante, per un dispositivo versatile e bellissimo, perfetto sia come smart HUB per la propria rete domotica, che come schermo da tenere, ad esempio, su scrivania o comodino, e da utilizzare per tenere sott’occhio molti degli aspetti della propria quotidianità.

Equipaggiato con un luminoso schermo da 8″, Echo Show 8 è un dispositivo con Alexa integrata che, a differenza della maggior parte dei prodotti Echo, vanta uno schermo touch con risoluzione HD, che permette, a differenza della gamma Dot, tutta una serie di interazioni esclusive, come la visualizzazione di video, immagini e di contenuti provenienti da Amazon Prime Video o YouTube.

Si tratta di un companion molto comodo, che funge da sveglia, calendario e da finestra sul mondo, grazie alle funzioni dedicate alle notizie, alle curiosità e, perché no, persino a qualche gioco, senza dimenticare la possibilità di effettuare videochiamate gratuite, utili per restare in contatto sia con amici che con i colleghi qualora, ad esempio, si lavori in smart working.

Insomma, Echo Show 8 è un più di un semplice HUB domotico, ed il prezzo oggi proposto è davvero allettante, ben chiaro che esso è comunque solo uno dei tanti prodotti disponibili a prezzo scontato e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’intera proposta di queste Offerte di settembre Amazon.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando a questi sconti, così che possiate dare un’occhiata all’intero catalogo di prodotti in offerta, ricordandovi che le offerte termineranno sì la prossima settimana, ma non è detto che le disponibilità durino così tanto, ed è plausibile che le offerte migliori si esauriscano nel giro di poco.

I migliori dispositivi Amazon Echo in offerta

