Offerte di settembre Amazon: scopri le offerte su caschi e occhiali da bici

Dopo avervi già proposto moltissime offerte del giorno, portiamo adesso alla vostra attenzione un’iniziativa che è parte integrante delle offerte di settembre Amazon, grazie alla quale potrete risparmiare un bel po’ sull’acquisto di caschi e occhiali da bici. Infatti, gli interessati potranno acquistare molteplici prodotti per la mobilità in bici, con sconti che talvolta possono arrivare fino al 50%. La promozione in questione durerà fino al 7 settembre, motivo per cui vi consigliamo caldamente di affrettarvi, affinché possiate cogliere al volo quest’incredibile opportunità e scegliere il prodotto che fa al caso vostro.

Tra le tante offerte della categoria in questione, vi segnaliamo quella relativa all’ottimo casco POC Omne Air Resistance Spin, ora disponibile al suo nuovo prezzo di 79,99 € anziché di 122,69€, a seguito di uno sconto del 30% che vi permetterà di risparmiare 61,76€. Dotato di clip per occhiali, visiera e copertura su tempie e retro della testa, il casco POC Omne Air Resistance Spin può essere usato anche come casco mountain-bike per enduro. Pur essendo dotato di un nucleo in EPS rinforzato per garantirvi un maggiore protezione in caso di cadute, questo casco dalla struttura avvolgente mantiene una silhouette snella, ottenuta compattando il nucleo in combinazione con il guscio esterno.

Le imbottiture SPIN (Shearing Pad Inside), realizzate in silicone e integrate nel casco, agiscono sinergicamente con il nucleo e il guscio garantendo una protezione a tutto tondo in caso di urti o cadute. Il casco Omne Air Resistance SPIN è comodo da indossare grazie al suo facile sistema di regolazione a 360° e alle pratiche cinghie modellate all’interno della fodera progettate per offrire sicurezza. Inoltre, questo straordinario il guscio di questo casco presenta dei canali per il flusso d’aria, che vi terranno sempre al fresco e vi daranno un comfort maggiore.

Ovviamente il casco Omne Air Resistance non è l’unica offerta del catalogo presente nel catalogo dell’iniziativa, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina contenente tutte le offerte, per scoprire quale tra i tanti prodotti per il vostro ciclismo si adegua meglio alle vostre esigenze in fatto di sicurezza e ai vostri gusti. Infine, prima di passare alla nostra piccola rassegna di articoli, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!