Offerte Huawei: sconti oltre il 40% con questo codice per la festa della mamma!

Abbiamo già visto in mattinata le offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, ma le opportunità non sono ancora finite. In occasione della festa della mamma, infatti, lo store ufficiale di Huawei propone uno sconto extra del 10% su una serie di dispositivi, inclusi quelli già scontati, fino al 10 maggio. Beneficiare della promozione è semplice, dato che occorre solo inserire il coupon AMUM10 nell’apposita sezione per vedere il prezzo del prodotto abbassarsi fino a soglie probabilmente mai raggiunte finora.

È il caso di Huawei P40 Pro che, grazie allo sconto extra, può essere acquistato a soli 584,10€ invece di 1.049,90€, una cifra tra le più basse in assoluto per questo specifico modello, che vanta prestazioni ai vertici della categoria e uno dei migliori comparti fotografici disponibili oggi su uno smartphone, soprattutto per quanto concerne il teleobiettivo, un aspetto che ha sempre caratterizzato i modelli top di gamma di Huawei, riuscendo ad offrire zoom ottici e ibridi importanti senza sacrificare la qualità dell’immagine. Inoltre, riceverete anche il Selfie Stick Pro, utile per farsi i selfie e registrare con l’aiuto del treppiedi.

Il design innovativo ed ergonomico rendono il Huawei P40 Pro uno degli smartphone più adatti per coloro che non vogliono scendere a compromessi ed è stato pensato per spingere al massimo l’intrattenimento, con un display OLED ad alta definizione e chip Kiring 990 che vi permetteranno di apprezzare rispettivamente contenuti multimediali ricchi di dettagli e potenza per eseguire i giochi più pesanti.

Uno smartphone all’avanguardia insomma, la cui pecca è forse la mancanza dei servizi Google ma, al netto di questo, se consideriamo le prestazioni e il prezzo di questa fantastica offerta, riteniamo l’assenza di Google un fattore facilmente sorvolabile, anche perché ormai l’App Gallery di Huawei è riuscita a rimediare a questa situazione.

Ovviamente, il codice sconto AMUM10 può essere usato su tantissimi altri prodotti, motivo per cui vi invitiamo a visitare anche in questo caso la pagina dedicata per valutare l’offerta più adatta a voi. Come sempre, prima di andare a sfruttare le fantastiche occasioni proposte da Huawei, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

