Offerte imperdibili su smartwatch e smart band su Amazon

Siete alla ricerca di un dispositivo che possa monitorare il sonno oppure la vostra attività fisica? Allora vi suggeriamo di dare un’occhiata alla proposta di offerte Amazon, le cui proposte in offerta hanno oggi abbassato il prezzo di una moltitudine di hanno appena messo in sconto smartwatch e smartband, con prezzi davvero imperdibili per chiunque cerchi un dispositivo funzionale ma a poco prezzo. Prima di procedere con la nostra proposta di prodotti, tuttavia, ci preme sottolineare che l’iniziativa scadrà già alla mezzanotte di oggi, ed è comunque soggetta ad esaurimento scorte, pertanto l’invito è quello di affrettarvi nell’acquisto, così da non perdere nessuna delle ghiotte opportunità offerte dallo store.

Molti sono, infatti, i prodotti eccezionali proposti a prezzi bassi, come è il caso di Amazfit GTS, uno smartwatch dalle ottime caratteristiche tecniche, provvisto di un quadrante con schermo AMOLED da 1,65″ e risoluzione di 348 x 442 pixel (la densità è molto elevata, e si attesta a 341 ppi). Trattandosi di un prodotto pensato squisitamente per il fitness, l’Amazfit GTS dispone di un sensore ottico per il monitoraggio della frequenza cardiaca, che rileva l’attività del cuore durante l’esercizio fisico. Non manca poi un doppio sistema di posizionamento (GPS + GLONASS), che consente di tracciare i percorsi di allenamento con 12 modalità del tutto differenti tra loro. Generalmente venduto a 129,99€, Amazfit GTS è oggi in sconto a soli 108,71€, un prezzo sicuramente molto appetibili per tutti gli appassionati di sport e fitness.

Un altro prodotto da tenere in considerazione è poi lo smartwatch UMIDIGI UFit. Si tratta di un dispositivo che consente di monitorare sia l’attività cardiaca che la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), e che è resistente all’acqua fino a 5 ATM, proponendoci come una scelta ideale per chiunque pratichi nuoto o voglia comunque monitorare la propria attività fisica in acqua. Compatibile con la maggior parte degli smartphone e tablet disponibili sul mercato (in particolare tutti quei dispositivi con sistema operativo iOS 9.0 e successivo, e Android 4.4 e successivo), è originariamente venduto al prezzo di 46,99€, di per sé già molto appetibili, ed oggi ulteriormente ribassati a soli 39,94€! Un affare, specie per chi vuole una smartband economica, pratica e funzionale.

Visto il numero di prodotti promozionati, in questo articolo troverete una selezione dei migliori smartwatch e smartband in saldo, ma potete ugualmente consultare la lista completa al seguente indirizzo, cosicché possiate visionarli nella loro interezza. Vi ricordiamo, infine, di seguirci anche sui nostri canali Telegram, dove potete trovare tantissime offerte last minute relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

