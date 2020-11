Offerte periferiche gaming PC della settimana del Black Friday

Dopo un’attesa estenuante, il fatidico momento è finalmente arrivato! A partire da oggi, infatti, il Black Friday entra a pieno regime e se alcune delle offerte in anteprima erano già da capogiro, queste sono praticamente imperdibili. Nel corso della giornata, quindi, aspettatevi una marea di segnalazioni. Detto ciò, in questa occasione vi proponiamo quelle che sono le migliori offerte della settimana dedicate alle periferiche da gaming per PC, tra cui mouse e tastiere.

Quest’ultimi la fanno sicuramente da padrone, con Logitech che mette a disposizione numerosi suoi modelli, come ad esempio il comodissimo mouse Logitech MX Master, ma secondo noi per molte persone potrebbe risultare ancora più interessante il sistema audio 5.1 Logitech Z906, un kit di altoparlanti surround che, proposto a soli 199,99€ invece dei soliti 280€, diventa un’occasione da non perdere per coloro che vogliono migliorare il proprio impianto audio, a prescindere se lo utilizziate nella vostra postazione da gaming o nel salotto per godervi il vostro televisore in maniera completa.

A differenza di tante soundbar, con le Logitech Z906 avrete un vero suono surround grazie agli altoparlanti dedicati, quindi niente effetti artificiali che spesso rovinano l’audio facendolo diventare poco chiaro e irrealistico. Inoltre, la presenza di un subwoofer fa sì che possiate godere appieno di tutte le frequenze fino a quelle più basse, le quali rendono le scene di azione di un film o le sparatorie in un videogioco molto più apprezzabili e godibili. Normalmente, portarsi a casa un buon sistema surround 5.1 a cifre così basse è impossibile, ma grazie alle offerte del Black Friday l’impossibile diventa realtà.

Prima di invitarvi a scoprire tutte le altre offerte in calce dedicate alle periferiche da gaming per PC, suggeriamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutto l’arco della giornata, nonché nei prossimi giorni, dal momento che ci saranno grandi sorprese ad aspettarvi. Allo stesso modo, vi consigliamo di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Black Friday in tempo reale dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

