DJI Mini 3: la versione Combo a meno di 600€ su Mediaworld!

Se vi siete avvicinati al mondo dei droni, sia per passione che per motivi professionali, ma non avete ancora effettuato un acquisto in attesa di una buona offerta, oggi è il giorno giusto. Mediaworld ha lanciato una promozione imperdibile: il DJI Mini 3 Fly More è disponibile a soli 599€. Questo è un prezzo molto competitivo per la versione ricca di accessori di uno dei migliori droni compatti sul mercato, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

DJI Mini 3 Fly More, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Mini 3 Fly More è l'ideale per gli appassionati di fotografia aerea e i videomaker che cercano un drone leggero e versatile senza la necessità di superare test di pilotaggio complicati. Grazie alla sua certificazione Classe C0 e al peso inferiore ai 249 grammi, è perfetto per chi desidera esplorare il cielo nelle categorie A1 e A3 senza lunghi tempi di attesa o barriere alla partenza.

Le immagini in UHD e le registrazioni video in 4K HDR soddisfano le necessità di chi vuole catturare dettagli nitidi con un'elevata gamma dinamica, sia di giorno che di notte. L'autonomia fino a 114 minuti, grazie alle batterie aggiuntive incluse nella Fly More Combo, permette agli utenti di sperimentare e comporre lo scatto perfetto senza la preoccupazione di dover atterrare per cambiare batteria.

Per gli avventurieri e i creatori di contenuti che amano condividere le loro storie online, la capacità di realizzare video verticali ottimizzati per piattaforme come Instagram e TikTok renderà il DJI Mini 3 Fly More uno strumento indispensabile nel loro arsenale creativo. La stabilità anche in condizioni di vento fino a 38 km/h e la trasmissione video HD fino a 10 km di distanza ampliano ulteriormente le possibilità di esplorazione aerea, garantendo riprese fluide e di qualità. Aggiungendo le funzioni creative per riprese avanzate, come i QuickShots e la vista panoramica, si apre un mondo di possibilità per realizzare scatti epici.

