Offerte Timberland di metà stagione + extra sconto con questo codice

Con questo nuovo articolo vi informiamo di una nuova e vantaggiosa iniziativa di Timberland che, ancora una volta, riesce a stupire i fan del famoso marchio con una promozione che vi invoglierà ad acquistare quelle che sono calzature di altissima qualità a prezzi decisamente concorrenziali.

La nuova iniziativa è già attiva e lo sarà fino al 24 ottobre. In questo lasso di tempo potrete acquistare una raffica di scarpe usufruendo di uno sconto del 20%, che aumenta di un altro 15% grazie al codice sconto esclusivo “MSS15“. Come è facile immaginare, si tratta di un’ottima opportunità per chiunque voglia munirsi di paia di scarpe dalla qualità indiscussa e dal design alla moda. I modelli selezionati dal brand sono tantissimi, al punto che sarà possibile trovare in offerta ancora diverse soluzioni adatte per le stagioni più calde.

Ad ogni modo, il portale sa bene che sta per arrivare l’inverno ed ha ridotto il prezzo di molteplici scarpe pesanti e stivali. Detto ciò, nulla vi vieta di scegliere modelli che potrete usare la prossima stagione, come le sneaker Adventure 2.0, anche perché lo sconto di questa promozione è fisso per tutte le tipologie di scarpe.

Se invece volete dotarvi di scarpe adatta per la stagione in corso o per la successiva, allora potrebbero interessarvi le Solar Wave Greenstride, le quali sono munite di una membrana impermeabile proprietaria, che l’azienda chiama TimberDry, che vi garantirà una protezione ottimale dall’acqua nel massimo rispetto del pianeta, visto che quest’ultima è realizzata per metà di plastica riciclata.

Anche le suole sono esclusive di Timberland e vi offriranno un comfort che probabilmente non avrete mai provato con nessun’altro paio di scarpe. Queste sono composte al 75% da canna da zucchero e gomma naturale, il tutto prodotto in modo ecosostenibile come ben pochi altri marchi fanno. Le Solar Wave Greenstride godono poi di un sistema di allacciatura sicuro e una suola antiscivolo, il che le rende perfette per affrontare il prossimo inverno a testa alta.

Insomma, prodotti eccellenti in grado di soddisfare qualsiasi persona. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in sconto, vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate scegliere le scarpe che meglio si addicono alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget. Come sempre, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti e alla nostra piccola selezione prodotti personalizzata, vi consigliamo anche di seguire i nostri quattro canali Telegram, dove vi terremo aggiornati rispettivamente su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon divertimento e buono shopping!

N.B.: Per poter riscattare il codice sconto “MSS15” è necessario inserire nel carrello due o più prodotti e completare l’ordine!

