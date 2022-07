Gli oli essenziali sono delle fantastiche essenze di derivazione vegetale caratterizzate da fragranze ben specifiche, come il rosmarino o la lavanda, che si aggiungono a particolari proprietà benefiche talvolta per trattare oggetti e superfici, oppure per cute e capelli. L’aromaterapia, per esempio, sfrutta proprio le caratteristiche naturali e biologiche degli oli essenziali attraverso inalazioni o massaggi. Sul mercato potrete trovare oltre cento oli essenziali noti, ognuno con effetti e proprietà ben diverse, per questo è fondamentale conoscerli bene e scoprire quali siano i più versatili prima di passare alla fase d’acquisto.

In base alle vostre specifiche necessità, potrete decidere tra tipologie particolarmente differenti e affidarvi a brand che vi propongano dei prodotti effettivamente 100% naturali. Oltre a capire quale utilizzo vorrete fare dei vostro oli essenziali, dalla semplice diffusione in casa fino a rinvigorire e profumare la vostra chioma, dovrete valutare attentamente anche le aziende da cui deciderete di acquistare gli articoli.

Nella nostra lista non solo abbiamo incluso una varietà di articoli importanti, per la maggior parte versatili e in grado di coprire almeno 2-3 utilizzi, ma ci siamo dedicati alla ricerca di oli affidabili, biologici e realizzati con elementi naturali accuratamente selezionai dai produttori. Dunque, non solo vi consigliamo di trovare il migliore per voi in questa lista ma vi invitiamo a leggere con attenzione tutte le caratteristiche da osservare con cautela, prima di portare a casa il vostro olio essenziale.

Migliori oli essenziali

Cofanetto oli essenziali Bio Mearome

Questo olio essenziale è realizzato con un estratto vegetale distillato in Francia selezionando solo piante da agricoltura biologica, certificate AB ed Ecocert, che garantiscono l’esclusiva presenza del meglio che la natura offre. Con questo cofanetto di oli essenziali Mearome potrete fare davvero di tutto, massaggi e applicazioni sulla pelle, bagni aromatici, diffusione atmosferica, ricette da cucina, per via orale e non solo. I prodotti Mearome aiutano ad alleviare infezioni, irritazioni, emicranie, insonnia, ansia e stress, cinetosi e molto altro e ogni azione è mirata per donarvi un beneficio concreto e naturale. Per garantirvi una formula e una tracciabilità ottimale, il brand lavora con 5 esperti e progetta tutti gli oli essenziali in Francia. Le piante, infatti, provengono da un commercio equo e solidale, con piccoli produttori locali che garantiscono una qualità ottimale grazie alle etichette HEBBD, HECT. In questa confezione troverete ben 8 oli essenziali biologici: menta piperita, citronella di giava, cedro dell’atlante, lavanda, ravintsara, eucalipto globulus, arancio dolce e limone, in un solo cofanetto.

Olio essenziale di Rosmarino Biologico Mearome

L’olio essenziale di rosmarino cineolo (Rosmarinus officinalis) 100% puro e naturale, é perfetto per purificare l’ambiente e stimolare la vostra concentrazione oltre a essere ideale per aromaterapia, diffusori, massaggi e applicazione cutanea. Per l’utilizzo cutaneo vi basterà diluire il prodotto in un olio vettore, creme o shampoo! Essendo un alleato del microcircolo, l’olio essenziale di rosmarino cineolo stimola la circolazione e favorisce l’ossigenazione dei tessuti contrastando la cellulite e le adiposità localizzate ed è anche un ottimo rimedio per un pediluvio che riesca a defaticare i piedi e le caviglie gonfie. La qualità è certificata dalle etichette HEBBD, HECT che vi garantiscono la composizione naturale e biologica dell’olio essenziale. Gli oli essenziali Mearome sono tutti 100% puri e ciò attesta che il prodotto non sia stato modificato, ricostituito o diluito con acqua o alcol.

Olio essenziale Rosmarino Bio Laborbio

Anche questo è un olio essenziale di Rosmarino chemiotipo cineolo, distillato per corrente di vapore, con certificato biologico puro e naturale al 100% e senza solventi. Il flacone in vetro con contagocce e tappo è a prova di bambino, perfetto per tenere al sicuro i più piccoli. Potrete utilizzare questo prodotto in vari modi, per viso e corpo, per la cura del vostri capelli e anche nel vostro cibo! Rispetto al primo utilizzo che vi abbiamo indicato, ci teniamo a specificare che questo olio essenziale è ottimo per la cura dei brufoli e per l’acne o per un massaggio stimolante e drenante, una volta diluito in olio vegetale. Per la seconda tipologia vi basterà mettere qualche goccia direttamente sui capelli bagnati o nello shampoo per rinforzare i bulbi, prevenire la caduta e stimolare la ricrescita. In cucina, invece, vi aiuterà a profumare e aromatizzare i vostri piatti preferiti.

Olio essenziale di Tea Tree Naissance

Questo olio di Tea tree è molto usato in aromaterapia grazie alla profumazione distintiva e particolare, ideale per la diffusione soprattutto durante i mesi invernali. Vi basterà aggiungere qualche goccia nel diffusore per un effetto rinvigorente e rivitalizzante. In alternativa, potrete utilizzarlo per massaggi, cura della pelle e addirittura per pulire superfici e panni di vario genere. Potrete creare un olio da massaggio profumato combinandolo con degli oli vegetali per poi applicarlo sulla pelle con lo scopo di renderla più morbida. Inoltre, come vi abbiamo accennato, grazie alle sue proprietà purificanti e igienizzanti, l’olio di Tea Tree è usato spesso nelle formulazioni di cosmetici vari, sopratutto in quelli per pelle grassa e acneica. Potrete, dunque, realizzarci creme e maschere fatte in casa in pochissimo tempo! In alternativa, potrete usare le sue proprietà antibatteriche e antifungine per pulire pavimenti, lavandini, w.c, superfici in cucina e bucato. Vi basterà aggiungere 20 gocce in un secchio d’acqua e sapone per la pulizia dei pavimenti e 10 gocce in una tazza di bicarbonato di sodio per la pulizia del vostro water!

Olio essenziale di Lavanda Naissance

L’olio di lavanda è particolarmente amato per la diffusione, grazie al suo ottimo profumo floreale ma, ovviamente, potrete miscelarlo con un olio vegetale per applicarlo sulla pelle per renderla radiosa e idrata. Grazie al suo profumo avvolgente e ai suoi benefici effetti sulla pelle, l’olio di Lavanda è usato spesso nelle formulazioni di prodotti di bellezza, per questo potrete usarlo per profumare i vostri prodotti cosmetici come creme, lozioni e maschere. Anche questo prodotto Naissance può fare la differenza nella pulizia di casa ma, rispetto all’olio al Tea Tree, è più indicato al fianco del sapone di Castiglia per realizzare un ottima lozione liquida in grado di sgrassare i vostri piatti oppure per profumare il vostro bucato.

Come scegliere i migliori oli essenziali

Come vi abbiamo già detto nell’introduzione e nelle descrizione dei numerosi oli essenziali proposti, le tipologie di prodotti a vostra disposizione sono moltissime ed estremamente varie. A partire dalla cosmesi e l’aromaterapia fino alle pulizie domestiche e all’omeopatia, questi articoli sono estremamente utili e possono donare alla vostra routine un tocco di fragranza in più, nel massimo della sicurezza. Per sfruttarli al meglio, però, vi consigliamo caldamente di capire bene tipi, modalità e utilizzi degli oli essenziali in quanto farne un uso errato potrebbe essere poco salutare. In questa parte finale della nostra guida, vi spiegheremo nel dettaglio come capire quale faccia per voi e, di conseguenza, come evitare di sbagliare l’acquisto senza aver capito bene di cosa avevate bisogno.

A cosa servono gli oli essenziali?

Non potevamo non partire dagli usi possibili per gli oli essenziali che sono la caratteristica principale da capire, per decidere quale acquistare. Dall’uso domestico fino alla cosmesi, le varianti sono numerose e tutte quante sfruttano l’unione del prodotto con altri articoli quali burri, oli vegetali, sapone o altro ancora. Ma entriamo nel dettaglio delle proposte

Usi cosmetici

Oli essenziali come profumo : come probabilmente già sempre, è possibile creare dei profumi in casa, ma ovviamente evitando l’utilizzo dell’olio essenziale puro sulla pelle, in quanto potrebbe irritare o causare allergia. Dovrete invece trovare circa 30 ml di base neutra, che può essere alcol etilico a 95° o addirittura olio di jojoba o di mandorle se lo volete più naturale, e massimo 80 gocce di olio. L’attesa per utilizzarlo sarà lunga, in quanto dopo averlo preparato in un contenitore di vetro, dovrete lasciarlo maturare per un mese dopo averlo emulsionato a sufficiente, evitando che le componenti rimangano troppo divise e poco omogenee. Superato il mese, potrete utilizzarlo!

: come probabilmente già sempre, è possibile creare dei profumi in casa, ma ovviamente evitando l’utilizzo dell’olio essenziale puro sulla pelle, in quanto potrebbe irritare o causare allergia. Dovrete invece trovare circa 30 ml di base neutra, che può essere alcol etilico a 95° o addirittura olio di jojoba o di mandorle se lo volete più naturale, e massimo 80 gocce di olio. L’attesa per utilizzarlo sarà lunga, in quanto dopo averlo preparato in un contenitore di vetro, dovrete lasciarlo maturare per un mese dopo averlo emulsionato a sufficiente, evitando che le componenti rimangano troppo divise e poco omogenee. Superato il mese, potrete utilizzarlo! Oli essenziali come deodorante : in alternativa potrete preparare un utile deodorante fai-da-te, sfruttando sempre altri elementi naturali quali il bicarbonato di sodio, l’aceto di mele o altre ingredienti presi direttamente in erboristeria. Una volta acquistati gli ingredienti necessari, vi basterò preparare il tutto, aggiungere le gocce di olio essenziale evitando di esagerare. Il composto ottenuto andrà lasciato in un flacone di plastica ben chiuso e trasferito in frigorifero fino a che la consistenza non diventi più solida e cremosa. Il risultato sarà estremamente profumato ma anche delicato, perfetto anche per le pelli più irritabili.

: in alternativa potrete preparare un utile deodorante fai-da-te, sfruttando sempre altri elementi naturali quali il bicarbonato di sodio, l’aceto di mele o altre ingredienti presi direttamente in erboristeria. Una volta acquistati gli ingredienti necessari, vi basterò preparare il tutto, aggiungere le gocce di olio essenziale evitando di esagerare. Il composto ottenuto andrà lasciato in un flacone di plastica ben chiuso e trasferito in frigorifero fino a che la consistenza non diventi più solida e cremosa. Il risultato sarà estremamente profumato ma anche delicato, perfetto anche per le pelli più irritabili. Oli essenziali per capelli: come già accennato, questi prodotti possono essere utilissimi per la cura dei vostri capelli, attraverso maschere o impacchi da utilizzare prima della doccia o del bagno. Al fianco dell’olio che avrete scelto, dovrete aggiungere solo un olio di base e, step fondamentale, capire quale olio essenziale utilizzare in base ai vostri capelli. Per esempio, per capelli normali vi basteranno olio di mandorle ed olio essenziale di rosmarino, per una chioma secca invece è meglio utilizzare l’olio di jojoba, molto nutriente, e un olio essenziale di rosmarino oppure di lavanda. Infine, per i capelli grassis sarà meglio puntare su una base di aceto di mele disciolto in un litro d’acqua e un olio essenziale di timo, oppure di limone o di achillea che tenderanno a “sgrassare” i capelli e la cute in quella zona. Utilizzare un trattamento del genere un paio di volte al mese, vi permetterà di aiutare in maniera estremamente naturale e biologica la vostra chioma.

Usi domestici

Dalla lavatrice fino al pavimento, gli oli essenziali possono aggiungere un tocco di fragranza delicata alla tua routine quotidiana. Vediamo gli utilizzi più comuni.

Oli essenziali per il bucato : ovviamente questi prodotto sono l’ideale per creare la fragranza ideale per i vostri panni puliti. Tra le fragranze più utilizzate e adatte ci sono indubbiamente lavanda, citronella e canfora ma ovviamente potrete puntare anche su moltissime altre varianti floreali o fruttate. Per profumare il bucato potrete creare diverse varianti: dei sacchetti profumati di cotone o tulle riempiti di ovatta imbevuta di olio, perfetto per armadi o cassetti oppure un’acqua profumata da spruzzare direttamente sui panni asciutti

: ovviamente questi prodotto sono l’ideale per creare la fragranza ideale per i vostri panni puliti. Tra le fragranze più utilizzate e adatte ci sono indubbiamente lavanda, citronella e canfora ma ovviamente potrete puntare anche su moltissime altre varianti floreali o fruttate. Per profumare il bucato potrete creare diverse varianti: dei sacchetti profumati di cotone o tulle riempiti di ovatta imbevuta di olio, perfetto per armadi o cassetti oppure un’acqua profumata da spruzzare direttamente sui panni asciutti Oli essenziali per lavatrice : nel caso voleste profumare direttamente il cestello della vostra lavatrice insieme ai panni, potrete diluire 5-10 gocce di olio in circa mezzo bicchiere d’acqua per poi creare un’emulsione omogenea, da versare nella vaschetta dell’ammorbidente prima di avviare il ciclo di lavaggio.

: nel caso voleste profumare direttamente il cestello della vostra lavatrice insieme ai panni, potrete diluire 5-10 gocce di olio in circa mezzo bicchiere d’acqua per poi creare un’emulsione omogenea, da versare nella vaschetta dell’ammorbidente prima di avviare il ciclo di lavaggio. Oli essenziali per diffusore : tra i più diffusi in assoluti, sono l’ideale per rilasciare delle ottime fragranze in determinate stanze della vostra casa. Alcuni sono l’ideale per concentrarsi, altri per rilassarsi o addirittura per neutralizzare degli odori particolarmente prorompenti o cattivi quali quello del fumo. Dal limone o menta fino a lavanda o timo, le proposte sono numerosissime e in grado di abbracciare tutte le vostre preferenze, dalle più semplici fino a quelle più elaborate e particolari. Poi, una volta scelto l’aroma, potrete decidere se utilizzare un bruciatore per oli essenziali oppure sfruttare dei diffusori a bastoncini di bambù in base a ciò che gradite maggiormente.

: tra i più diffusi in assoluti, sono l’ideale per rilasciare delle ottime fragranze in determinate stanze della vostra casa. Alcuni sono l’ideale per concentrarsi, altri per rilassarsi o addirittura per neutralizzare degli odori particolarmente prorompenti o cattivi quali quello del fumo. Dal limone o menta fino a lavanda o timo, le proposte sono numerosissime e in grado di abbracciare tutte le vostre preferenze, dalle più semplici fino a quelle più elaborate e particolari. Poi, una volta scelto l’aroma, potrete decidere se utilizzare un bruciatore per oli essenziali oppure sfruttare dei diffusori a bastoncini di bambù in base a ciò che gradite maggiormente. Oli essenziali per mal di testa: mal di testa e sinusiti possono essere alleviati drasticamente da estratti di piante balsamiche e le opzioni per sfruttare gli oli essenziali anche in questo caso sono moltissime. Potrete decidere di diluire in olio e massaggiare le tempie oppure potrete metterne un paio di gocce in acqua calda ed utilizzarlo per i suffumigi. Tra i prodotti ideali per questo utilizzo ci sono lavanda, camomilla, rosmarino, e lavanda con proprietà sedative e analgesiche naturali utili contro il mal di testa di qualunque origine.

Che tipi di oli essenziali esistono?

Dopo tutto ciò che abbiamo scritto, è evidente che le tipologie di oli essenziali sono numerosissime ed estremamente vaste, in quanto esistono le più disparate essenze estratte da piante e fior differenti. Non potendo elencarli tutti, essendo fin troppi da racchiudere in una sola guida, il nostro unico consiglio è di osservare con estrema attenzione le indicazioni e le istruzioni di ogni singolo prodotto che deciderete di acquistare. Gli oli essenziali sono senza dubbio dei prodotti naturali al 100% ma non tutti possono essere utilizzati per tutto ciò che di cui abbiamo parlato ed elencato nel corso della guida: molti sono estremamente versatili, altri invece sono indicati solo per un utilizzo su prodotti e superfici, altri ancora solo per cute e capelli oppure per darvi sollievo.

Dall’acne e il mal di gola fino alla cura del bucato, le opzioni sono estremamente variegate e prima di ogni acquisto sarà fondamentale verificare quale sia la tipologia specifica di olio essenziale che state acquistando. Generalmente il brand specifica che tipo di articolo state osservando, come abbiamo fatto anche noi nella descrizione dei prodotti proposti, in modo ta darvi un’idea chiara dell’utilizzo che potrete farne. Non ignorate mai le informazioni e i consigli dell’azienda produttrice perché trattare in maniera sbagliata uno di questi oli essenziali potrebbe dare un effetto contrario oppure irritarvi.

Come si usano gli oli essenziali?

La modalità d’uso è strettamente legata alla tipologia e all’utilizzo di cui abbiamo parlato fino a poco fa. Questo perché, come abbiamo detto più volte, le proposte sono numerosissime e alcuni oli seppur biologici e naturali possono non essere adatti alla cute oppure possono risultare tossici se ingeriti. Dunque è fondamentale consultare le indicazioni per utilizzarli nel modo corretto e senso danneggiarvi. Qui di seguito alcuni delle modalità di fruizione più comuni!

Con diffusore

Utilizzando un diffusore potrete facilmente diffonderne la vostra fragranza preferita nella stanza e potrete decidere come farlo in base al prodotto che acquistare. Per esempio, potrete aggiungere gocce di olio essenziale agli umidificatori appesi al termosifone durante l’inverno, usare un semplicissimo diffusore a bastoncini, un bruciatore a candela o addirittura uno ad ultrasuoni. Sfruttando questi metodi potrete sempre essere sicuri di poter sfruttare qualsiasi olio essenziale, evitando irritazioni o intossicazioni.

Come olio per massaggi

Questo metodo potrà essere utilizzato solo se affiancato ad altri oli vegetali, dato che non tutti possono essere usati direttamente a contatto con la vostra pelle. L’olio più utilizzato, in questo caso, è quello di mandorle dolci, in quanto è estremamente idratante ed emolliente oltre a essere ciò particolarmente profumato. A questo dovrete aggiungere pochissime gocce di olio essenziale da voi scelte, senza esagerare e poi girare bene prima di utilizzare sulla vostra pelle.

Come infuso

Molti oli essenziali, ovviamente solo quelli idonei all’ingestione, possono essere disciolti in una tazza di acqua calda e consumati come bevanda, da soli o affiancati ad un’altra tisana. Tra i più utilizzati quello al limone e quello allo zenzero che, non a caso, sono anche perfetti per alleviare mal di gola e liberare le vie respiratorie, magari quando siete stati colpiti da un fastidioso raffreddore.

In boccetta spray

Come vi abbiamo spiegato anche prima, utilizzare una boccetta spray per profumare i capi appena lavati o stirati è una modalità comoda, facile ed estremamente veloce. Dato che non potrete conservare il contenuto per più di un paio di giorni, è preferibile preparare solo una piccola boccetta per volta, da conservare ben chiusa e in una zona possibilmente fresca affinché non finisca per rovinarsi.