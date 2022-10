In vista del Black Friday che, come saprete, arriverà solo alla fine del mese di novembre, verrebbe da pensare che questo sia un momento di magra per gli store online, forse non così incentivati a promuoversi, specie dopo la corsa agli acquisti scatenata dal recente Prime Day di Amazon.

Per vostra fortuna, tuttavia, nessuno dei principali store online sembra voler mollare il colpo, ed anzi proprio Amazon è tra i primi a promulgare in rete alcune delle migliori offerte in circolazione, infischiandosene di quella che può essere l’attesa per il Black Friday 2022.

Non deve sorprendere, dunque, che tra le pagine di Amazon, in questo stesso momento, ci siano molti prodotti a prezzo scontatissimo, con anche diversi articoli di fascia alta venduti a prezzo ribassato, come è il caso del protagonista di questo articolo, ovvero l’eccezionale iRobot Roomba i7+, un aspirapolvere robot di grande pregio, oggi acquistabile a soli 699,00€, con uno sconto del 19% rispetto agli originali 867,00€!

Un’occasione ottima, perché con questo dispositivo potrete davvero rendere più smart e le pulizie domestiche, grazie ad un’automatizzazione che non è disponibile sulla gran parte della concorrenza! Roomba i7+, infatti, è in grado di svuotarsi da solo, grazie ad un sistema che provvede a riversare la sporcizia raccolta in modo autonomo, all’interno di un sacco pressurizzato, contenuto all’interno della sua colonnina di ricarica.

Essa, oltre a ricaricare il robot alla fine di ogni ciclo di pulizia, provvede infatti anche allo svuotamento automatico del suo vano di raccolta, permettendo a questo splendido dispositivo di lavorare in modo del tutto autonomo per circa 30 cicli di pulizia, senza che voi dobbiate mai svuotarlo!

Grazie alle funzioni di programmazione, ma soprattutto grazie all’efficienza tipica della gamma Roomba, vero e proprio faro per l’intero settore in termini di innovazione, i7+ potrà pulire la vostra casa in modo accurato e efficiente, ma soprattutto autonomo! Evitandovi praticamente qualsiasi contatto con la polvere visto che, come capirete, l’interazione per lo svuotamento del sacchetto di raccolta dello sporco avverrà, di media, appena una volta al mese!

Perfetto per qualsiasi tipo di pavimentazione, e controllabile a distanza sia tramite app, che per mezzo dell’integrazione degli assistenti vocali Alexa e Google Assistant (che lo rendono, quindi, una perfetta integrazione per la vostra rete domotica9, Roomba i7+ è un robot che vale certamente il prezzo che costa e che, per questo, è davvero molto appetibile al suo attuale prezzo scontato!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare subito l’acquisto, quanto meno prima che esso vada esaurito o che, peggio ancora, si concluda l’ottima offerta messa in campo dal portale!

