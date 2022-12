Ora che il Natale alle porte, acquistare online prodotti che arrivino giusto in tempo per le feste è arduo, perché le spedizioni cominciano a rallentare, e persino Amazon sembra in difficoltà nel consegnare, almeno entro il il 25, quelli che sono gli ultimi regali da mettere sotto l’albero. Per questo, in questi giorni abbiamo pensato di segnalarvi prodotti che, quanto meno su Amazon, e stando alle informazioni dello store, sono ancora consegnabili in buona parte del paese entro il giorno di Natale, ben chiaro che si tratta di articoli scontati e particolarmente appetibili.

Tra le varie proposte di oggi, a nostro giudizio perfette per essere incartate sotto l’albero, vi segnaliamo ora anche questa splendida impastatrice planetaria Moulinex, il cui prezzo proposto dal portale è scontato addirittura di 510€, con anche la garanzia di riceverlo – sempre secondo Amazon – giusto in tempo per lo scarto dei regali!

Per la precisione parliamo della Moulinex QA810D Masterchef, una planetaria il cui prezzo originale sarebbe di ben 799,99€, ma che oggi, grazie ad uno sconto del 64%, è acquistabile sullo store al prezzo di soli 289,99€, che per un prodotto di questa qualità sono davvero pochi, specie considerato il nome del produttore.

Parliamo di un’impastatrice capiente, resistente e realizzata con materiali di pregio, animata da un potente motore da 1500 W, ed equipaggiata con un ampio recipiente da 6,7 litri, che permette la preparazione di impasti fino a 2,6 kg! Insomma, non proprio pochi, e più che sufficienti a preparare anche grandi quantità di cibo.

Che si tratta del classico pandispagna, o di impasti ben più pesanti, magari a farine miste o con frutta secca o legumi, la Moulinex QA810D Masterchef si comporta sempre egregiamente! Il merito, tuttavia, non è solo della forza del suo motore, o della capienza della sua ciotola, ma anche del movimento planetario sviluppato da Moulinex, che garantisce una miscelazione costante, multidirezionale e omogenea, permettendovi di ottenere impasti perfetti in pochissimi minuti, anche qualora si tratti di montare a neve.

Infine, parliamo di un prodotto dall’animo professionale e che, pertanto, dispone di 4 agganci diversi, per poter così collegare ed utilizzare un’ampia gamma di accessori opzionali compatibili, acquistabili separatamente e che, ad esempio, vi permetteranno di frullare, stendere la pasta, insaccare e tanto di più!

