Oltre 500€ di sconto su questo frigorifero Samsung su Mediaworld

Il Black Friday è ormai dietro l’angolo, e lo sa bene Mediaworld che, per l’occasione, sembra aver aumentato la portata delle sue offerte, proponendosi con una moltitudine di sconti di tutto rispetto, parte integrante delle sue quotidiane proposte del Solo per Oggi, oggi pronto a deliziarvi con innumerevoli tagli di prezzo su grandi e piccoli elettrodomestici, ovviamente solo fino alla mezzanotte di oggi.

Le offerte, come capirete, sono quindi molto numerose ma, tra le varie, ci preme proporvi quella relativa al frigorifero Samsung RT50K633PSL/ES, un prodotto che vanta una serie di caratteristiche e tecnologie tali, da renderlo un modello ottimo da prendere in considerazione, soprattutto giacché è oggi in sconto di oltre 500€! Passiamo quindi dagli originali 1.249,00€ necessari per l’acquisto, ad un più abbordabile prezzo di 734,00€: un prezzo che, a nostro giudizio, sa quasi di regalo!

Il primo elemento che salta dubito all’occhio quando si scoprono le caratteristiche di Samsung RT50K633PSL/ES è l’implementazione del cosiddetto Smart Cooling, che fa sì che questo specifico modello sia uno dei pochi in grado di essere personalizzato. In altre parole, questa soluzione di Samsung possiede 5 modalità di conversione, che vi consentiranno di utilizzare il congelatore come se fosse un frigorifero, con l’obbiettivo di mantenere freschi una quantità di alimenti supplementare qualora siate soliti riempire gli scompartimenti inferiori.

Grazie allo Smart Cooling, dunque, il Samsung RT50K633PSL/ES vi permetterà di conservare molti più alimenti rispetto alla maggior parte dei frigoriferi dalle stesse dimensioni e ciò vale anche per il sistema di raffreddamento, che vanta due circuiti indipendenti per consentire al frigo di mantenere l’umidità e la freschezza sempre ottimali. Tutti questi accorgimenti hanno l’obiettivo di far seccare gli alimenti il più tardi possibile, permettendovi di preservare anche il gusto e gli odori dei surgelati.

Come sempre, questa non è l’unica offerta del “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!