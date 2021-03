Oltre 500€ di sconto sulle migliori lavatrici slim salvaspazio

Dopo avervi segnalato quella che è una delle ultime promozioni da parte di Mediaworld inerente alle macchine fotografiche, siamo di nuovo qui a parlare del portale per annunciarvi quella che è un’altra ottima iniziativa dello store che, sempre fino al 31 marzo, vi permetterà di acquistare tante lavatrici e lavasciuga in formato slim, ovvero soluzioni in grado di garantire ottimi risultati occupando il minimo spazio, a prezzi davvero imperdibili, beneficiando di decurtazioni che possono superare anche i 500€!

Un esempio è la lavasciuga Samsung WD90T534DBW/S3 che, con il suo sconto di ben 450€, si colloca come una delle migliori offerte di questa iniziativa, permettendovi di portarvela a casa a soli 549,00€ invece di 999,00€. Un crollo di prezzo enorme, per quella che è una soluzione in grado sia di lavare che asciugare i vostri vestiti in maniera eccellente.

Nonostante le sue dimensioni compatte, la Samsung WD90T534DBW/S3 vi permetterà di lavare 9kg di indumenti, mentre la fase di asciugatura è capace di asciugare 6kg di carico. A questo prezzo, capite bene che un prodotto di questo livello non potete farvelo sfuggire, anche perché parliamo di una soluzione dotata di intelligenza artificiale, capace di connettersi con il vostro smartphone e tenervi aggiornati sullo stato di avanzamento. Essendo un modello smart, potrete anche comandarla a distanza, scegliendo il programma di lavaggio ideale con pochi e semplici click.

Dotata del motore Digital Inverter, la Samsung WD90T534DBW/S3 vi farà ottenere risultati perfetti a prescindere dalla modalità di utilizzo, oltre ad una facilità d’uso senza precedenti, grazie alla presenza dell’ecodosatore, che calcola automaticamente la giusta quantità di detergente e ammorbidente per ciascun carico, lasciando a voi solo il compito di riempire il dispenser. Come avete avuto modo di capire, si tratta di una soluzione 2 in 1 pensata per gli ambienti non troppo grandi e che integra una serie di tecnologie avanzate che la rendono una delle migliori lavasciuga che potete acquistare in questa fascia di prezzo.

Ovviamente, questo non è l’unico modello ad essere in offerta, motivo per cui consigliamo di visitare l’apposita pagina del portale, così che possiate trovare quello perfetto in base alle vostre necessità. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

