Oltre il 30% di sconto su tantissime bici elettriche su GearBest

Dopo avervi segnalato le migliori offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, vogliamo arricchire la rassegna quotidiana della sezione OfferteLabs con l’iniziativa promossa da Gearbest. Infatti, il portale permette a tutti gli interessati di acquistare le migliori bici elettriche del mercato ad un prezzo da non sottovalutare.

Tra le tante proposte del portale, vogliamo segnalarvi quella che per noi rappresenta la migliore offerta, vale a dire quella dedicata alla bici elettrica Onebot S6, acquistabile in questo momento a 544,72 euro al posto di 742,82 euro (lo sconto applicato ammonta al 27%). Si tratta di un prodotto caratterizzato da un telaio completamente pieghevole in lega di magnesio che assicura aerodinamicità durante qualsiasi tipologia di tragitto. Inoltre, grazie al suo peso e alle sue dimensioni ridotte, consente uno spostamento rapido anche quando è richiusa in se stessa. Le ruote sono da 16 pollici.

Onebot S6 possiede un motore da 250W, che consente di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Poi, essendo compatibile con le normative europee, rappresenta dunque un ottimo investimento per compiere delle muoversi in città oppure in campagna con il massimo del comfort. A tutto questo, bisogna segnalarvi che Gearbest spedisce questo prodotto da un magazzino europeo, situato in Polonia, motivo per cui non sono presenti ulteriori costi doganali da applicare al prezzo di vendita.

Come è facilmente intuibile, Onebot S6 è un buona bici elettrica, perché vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ciò detto, le offerte di Gearbest colpiscono tanti altri prodotti della stessa categoria, per tanto vi consigliamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo di seguirci su Telegram, ai nostri canali dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

