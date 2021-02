Oltre l’80% di sconto su giubbotti e smanicati da Gutteridge

Dopo una lunga carrellata di offerte tecnologiche, tra cui il ritorno della disponibilità di Xbox Series S su eBay (terminata ovviamente in poco tempo), non potevamo non dare spazio anche alle offerte dedicate all’abbigliamento, soprattutto ora che Gutteridge, noto brand italiano, ha messo in atto una nuova tornata di offerte che coinvolge giubbotti e smanicati con sconti che, pensate, arrivano a superare anche l’80%, il che vuol dire avere la possibilità di aggiornare il proprio guardaroba con articoli di qualità con cifre veramente irrisorie.

Stilosi ed eleganti, potrete acquistare giubbotti e smanicati Gutteridge a partire dalla modica cifra di 29€, consci che il valore di questi articoli è decisamente più alto. Un esempio potrebbe essere questo giubbino imbottito con pettorina, il cui sconto del 69% fa crollare il prezzo da 315,00€ a soli 99,00€. Un risparmio notevole per un articolo di questa qualità, comodo e raffinato, nonché perfetto per gli amanti dello stile metropolitano.

Realizzato completamente in lana, presenta un classico risvolto al collo, una pettorina rimovibile e una chiusura frontale con tre bottoni. Quest’ultimi li troviamo anche sui polsini delle maniche, le quali sono ad asole aperte, mentre nei lati sono presenti due tasche a filo ed una a barchetta sul petto, oltre a vari taschini interni. Insomma, un articolo che merita di essere preso in considerazione già solo per lo sconto di cui gode, così come questa giacca a triplo strato che vanta persino uno sconto maggiore rispetto al precedente articolo, con il prezzo che in questo caso si riduce persino dell’82%, una decurtazione che vi permetterà di acquistarla a soli 39,00€ invece di 215,00€.

Versatile e intramontabile, questa giacca è lavorata in un particolare tessuto tecnico traspirante e idrorepellente, con uno stile che non passa mai di moda. A differenza dell’articolo menzionato poco sopra, questa giacca dispone di una chiusura frontale con cerniera nascosta da patta e bottoni, maniche lunghe con fascetta abbottonata e coulisse in vita.

Detto ciò, non sappiamo quando termineranno questi fantastici sconti ma, dato che ci avviciniamo sempre di più allo scadere dei saldi invernali, il tutto ci fa pensare che queste occasioni non dureranno a lungo, motivo per cui consigliamo caldamente di approfittarne qualora vi occorra aggiornare il guardaroba, anche con articoli che possono rivelarsi adatti per i mesi avvenire

