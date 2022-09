Amanti degli anime e dei manga a rapporto: come forse saprete, infatti, il prossimo gennaio arriverà sul mercato l’attesissimo One Piece Odyssey, un titolo che promette di essere l’incarnazione videoludica definitiva della celebre opera. A rendere il tutto più interessante è però una bellissima Collector’s Edition del gioco che è attualmente disponibile al preordine su Amazon. Un qualcosa da non farsi scappare prima che vada a ruba.

All’interno della bellissima Collector’s Edition di One Piece Odyssey, di cui potete vedere il contenuto anche nell’immagine qui sopra, saranno presenti, oltre ovviamente al gioco:

Confezione da collezione;

Custodia in metallo;

3 cartoline esclusive;

Statuetta di Rufy e Lim;

Deluxe Edition (due gioielli rari, oltre all’abito da viaggio Sniper King, set di accessori ultra rari, una futura storia aggiuntiva tramite DLC e 100.000 bacche);

Bonus di pre-ordine (10 mele energetiche, 10 mele stimolanti, 3 gelatine dorate, 100.000 bacche e il set Tenute da viaggio)

Il tutto, ovviamente, per la vostra console di gioco preferita, con la Collector’s Edition di One Piece Odyssey che diventa quindi un must per moltissimi giocatori. Insomma, non perdetevela finché è disponibile!

