One Plus 8T: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

OnePlus è una società affermata sul mercato, in grado di produrre smartphone sempre differenti, innovativi e dalla qualità indiscutibile sia in termini di specifiche che in termini di design, per di più offrendo prezzi accattivanti e concorrenziali. Tra questi smartphone c’è sicuramente il nuovissimo fratello di OnePlus 8 e OnePlus 8Pro: parliamo di OnePlus 8T, di cui potete già leggere la nostra recensione dedicata.

Il dispositivo si distingue dai suoi fratelli per poche ma sufficienti caratteristiche, che lo rendono un prodotto a sé stante, pensato per posizionarsi in una differente fetta del mercato smartphone. Qui sotto potete trovare la scheda tecnica ma, nel caso vogliate approfondire aspetti legati all’esperienza utente e al suo funzionamento, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di OnePlus 8T.

Schermo: 6,55 pollici, 2.400 x 1.080 pixel, 120 Hz, Gorilla Glass 5, Fluid AMOLED

6,55 pollici, 2.400 x 1.080 pixel, 120 Hz, Gorilla Glass 5, Fluid AMOLED Processore: Snapdragon 865

Snapdragon 865 RAM: 8 o 12 GB LPDDR4X

8 o 12 GB LPDDR4X Memoria interna: 128 o 256 GB UFS 3.1 non espandibile

128 o 256 GB UFS 3.1 non espandibile Fotocamera posteriore: 48 MP f/1.78 principale + 16 MP f/2.2 grandangolare 123°; 5 MP f/2.4 macro + 2MP monocomatica

48 MP f/1.78 principale + 16 MP f/2.2 grandangolare 123°; 5 MP f/2.4 macro + 2MP monocomatica Fotocamera anteriore: 16 MP f/2.4 EIS a fuoco fisso

16 MP f/2.4 EIS a fuoco fisso Batteria: 4.500 mAh, ricarica ultra rapida Warp Charge 65T (caricabatterie apposito incluso in confezione)

4.500 mAh, ricarica ultra rapida Warp Charge 65T (caricabatterie apposito incluso in confezione) Dimensioni: 160,7 x 74,1 x 8.4 mm

160,7 x 74,1 x 8.4 mm Peso: 188 grammi

188 grammi Sicurezza: sensore d’impronte integrato nel display, riconoscimento facciale

sensore d’impronte integrato nel display, riconoscimento facciale Sistema operativo: Android 11 personalizzato con OxygenOS

Con un processore Qualcomm Snapdragon 865, sinonimo di potenza e qualità e una batteria da 4.500 mAh in grado di portarvi con tranquillità a fine giornata, OnePlus 8T è uno smartphone adeguato ad ogni genere di utilizzo, anche il più energivoro, considerando che la sua carica rapida offre una ricarica completa in circa 40 minuti. Tra le caratteristiche distintive di questo smartphone c’è sicuramente il display piatto AMOLED da 6.55″, non presente negli altri modelli della serie e l’aggiunta nel comparto fotografico di un obiettivo da 2MP monocromatico, ideale per gli amanti degli scatti B/N. Approfondendo le capacità di scatto, OnePlus 8T presenta posteriormente quattro fotocamere (48 MP, 5 MP, 16 MP e 2 MP)e frontalmente una da 16 MP a fuoco fisso.

OnePlus 8T è disponibile in due modelli, uno da 8GB di RAM e 128 GB di memoria a 599,00€ sullo store ufficiale OnePlus, e l'altro a 699,00€ con 12GB di RAM e 256 di memoria. 8T è un prodotto dal grande valore sia in termini di specifiche che per rapporto qualità prezzo; qui di seguito potete trovare una lista di rivenditori dove è possibile acquistarlo, con il relativo prezzo.

OnePlus 8T: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

