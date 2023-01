Se state pensando di fare un upgrade del vostro smartphone e siete appassionati di retro gaming, in particolare modo di PAC-MAN, il nostro consiglio è di non farvi scappare la promozione che è disponibile al momento su Amazon. Per poco, e solo fino a esaurimento scorte, potrete acquistare il fantastico modello OnePlus Nord 2 in edizione limitata PAC-MAN in sconto addirittura del 19%.

Dunque, avrete la possibilità di portarlo a casa ad appena 429,90€ invece di 529,00€. Proprio per questo, dato che stiamo parlando di uno smartphone arricchito da numerosi dettagli dedicati a uno dei videogame più iconici di sempre, vi invitiamo a portarlo a casa fintanto che è disponibili a questo prezzo!

OnePlus ha letteralmente “PAC-MANizzato” il modello Nord 2, in modo tale da assicurarvi un design deliziosamente unico. Per rendere l’esperienza dell’unboxing ancora più entusiasmante, il brand ha realizzato una scatola a forma di labirinto in dovrete “cercare” lo smartphone. Non meno importante, la cover posteriore del telefono è stata decorata appositamente per farla sembrare una meravigliosa versione fosforescente del labirinto di PAC-MAN.

Sono stati nascosti tantissimi contenuti extra a tema in tutto il telefono, come sfondi dinamici, sticker da applicare sulle vostro foto e molto altro. Da menzionare anche la suoneria e l’animazione apposita per la ricarica, realizzati appositamente per questo smartphone e per rendere l’utilizzo del modello ancora più esclusivo! Da un punto di vista di prestazioni, il sistema a Tripla fotocamera AI da 50MP vi assicura degli scatti indimenticabili anche grazie alla Stabilizzazione Ottica delle Immagini.

Menzione speciale per il fantastico display Fluid AMOLED da 6,43” con FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, il display Smart Ambient utilizza l’intelligenza artificiale e la tecnologia di rilevamento della luce per ridurre i riflessi sullo schermo. Da non sottovalutare anche l’ottimo caricabatteria Warp Charge 65 della serie OnePlus 9, che fornisce l’energia necessaria per un giorno di utilizzo in appena 15 minuti e supporta la ricarica rapida PD. Dunque, una proposta da non farvi scappare!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

