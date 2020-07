OnePlus Nord: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Rispetto alle società più blasonate, OnePlus è relativamente una nuova realtà nel settore della telefonia mobile, ma è riuscita ad ottenere un gran successo grazie ai suoi sforzi nel portare nelle tasche degli appassionati dispositivi di altissimo livello, mantenendo un prezzo decisamente allettante. Durante la giornata di ieri, la società cinese ha presentato ufficialmente OnePlus Nord, il suo primo smartphone di fascia media che affiancherà i recenti OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Questo dispositivo, innanzitutto, si contraddistingue da quattro caratteristiche principali: uno schermo fluido, un comparto fotocamere completo, un processore prestante ma al contempo poco energivoro, e una batteria con ricarica veloce. Entrando nelle specifiche tecniche, OnePlus Nord è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, 8GB/12 GB LPDDR4X e 128/256GB UFS 2.1 non espandibili. Inoltre, grazie all’ottimizzazione software di OnePlus, questo smartphone garantisce ottime performance – come specificato – e, soprattutto, la stessa esperienza dei dispositivi top di gamma della società cinese.

Rispetto ad alcuni smartphone concorrenti, OnePlus Nord possiede un display AMOLED da 6,44 pollici con una frequenza d’aggiornamento di 90 Hz, e dunque promette una fluidità senza precedenti, in particolare durante le animazioni del sistema operativo e delle applicazioni. A completare il comparto multimediale ci pensa una quadrupla fotocamera posteriore (48 MP, 8 MP, 5 MP e 2 MP) e una doppia camera anteriore (32 MP e 8 MP).

Il sensore principale di OnePlus Nord è lo stesso di OnePlus 8, e quindi vanta della stabilizzazione ottica dell’immagine per scattare fotografie senza sfocature e tremolii vari. La doppia fotocamera anteriore, invece, è composta da un sensore primario da 32 MP e da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, che permette di fotografare tutti gli amici in un solo scatto.

Chiude la scheda tecnica, una batteria da 4100 mAh con la tecnologia di ricarica OnePlus Warp Charge 30T, che promette un’autonomia giornaliera – secondo le stime, da 0% al 70% – in soli 30 minuti di ricarica. Come se non bastasse, la tecnologia Warp di OnePlus ha una funzionalità intelligente, che consente di mantenere il livello della temperatura basso durante la carica.

Quanto costa OnePlus Nord? La società cinese distribuirà sul mercato due versioni di questo smartphone: la prima da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria a 399 euro, mentre la seconda da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria a 499 euro. Insomma, Nord rappresenta – almeno sulla carta – un prodotto di assoluto valore per caratteristiche tecniche e per il suo prezzo di vendita. Di seguito troverete una lista di store dove potete trovarlo e il relativo prezzo. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram per non perdere le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

N.B.: Amazon sta concedendo tutti gli abbonati ad Amazon Prime uno sconto di 30€ sull’acquisto di una delle due varianti di OnePlus Nord. L’offerta termina il 4 agosto 2020, giorno in cui farà il debutto ufficiale questo smartphone sul mercato!

OnePlus Nord: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Scheda Tecnica completa di OnePlus Nord

Schermo: 6,44 pollici, 2.400 x 1.080 pixel, 90 Hz, Gorilla Glass 5, Fluid AMOLED

6,44 pollici, 2.400 x 1.080 pixel, 90 Hz, Gorilla Glass 5, Fluid AMOLED Processore: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G RAM: 8 o 12 Gigabyte di RAM LPDDR4X

8 o 12 Gigabyte di RAM LPDDR4X Memoria interna: 128 o 256 Gigabyte UFS 2.1 non espandibile

128 o 256 Gigabyte UFS 2.1 non espandibile Fotocamera posteriore: 48 MP IMX586 f/1.75 + 8 MP f/2.25 grandangolare 119°; 2 MP f/2.4 macro + 5 MP f/2.4 profondità; registrazione video 4K a 30 fps

48 MP IMX586 f/1.75 + 8 MP f/2.25 grandangolare 119°; 2 MP f/2.4 macro + 5 MP f/2.4 profondità; registrazione video 4K a 30 fps Fotocamera anteriore: 32 MP IMX616 f/2.45 EIS + 8 MP f/2.45 grandangolare 105°

32 MP IMX616 f/2.45 EIS + 8 MP f/2.45 grandangolare 105° Connettività: 5G, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Wi-Fi ac dual-band, GPS A-GLONASS Galileo BDS

5G, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Wi-Fi ac dual-band, GPS A-GLONASS Galileo BDS Batteria: 4.115 mAh, ricarica ultra rapida Warp Charge 30T (caricabatterie apposito incluso in confezione)

4.115 mAh, ricarica ultra rapida Warp Charge 30T (caricabatterie apposito incluso in confezione) Dimensioni: 158.3 x 73.3 x 8.2 mm

158.3 x 73.3 x 8.2 mm Peso: 184 grammi

184 grammi Sicurezza: sensore d’impronte, riconoscimento facciale

sensore d’impronte, riconoscimento facciale Sistema operativo: Android 10 personalizzato con OxygenOS 10.5

