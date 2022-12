Se siete alla ricerca di uno spazzolino elettrico che vi assicuri un’igiene orale davvero eccellente, tra i modelli di fascia più alta sul mercato, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta Amazon su questo fantastico modello targato Oral-B. Al momento, e solo per poco, potrete portarvi a casa lo spazzolino Genius X nella colorazione nera ad appena 99,99€ invece di 199,99€, assicurandovi così uno sconto pari al 50%!

Si tratta indubbiamente di un affare, specie considerando che parliamo di un modello che, come detto, appartiene alla fascia più alta del mercato, e grazie al quale potrete godere di una pulizia profonda dei vostri denti, pur senza procurarvi abrasioni o microlesioni gengivali. Come se non bastasse, questo specifico modello risulta, allo stato attuale, ancora ricevibile entro Natale in molte zone d’Italia, per cui potrete persino avere l’opportunità di acquistarlo ora, e di metterlo per tempo sotto l’albero di Natale!

Il modello Genius X è pensato appositamente per guidarvi step dopo step, rimuovendo efficacemente la placca per gengive e denti sani. Come ci riesce? Grazie ai sensori di cui è provvisto, lo spazzolino elettrico Oral-B riconosce all’istante le vostre abitudini e, in base ad esse, si premura di offrirvi quotidianamente una guida personalizzata per raggiungere tutte le aree della bocca in modo uniforme.

Con il controllo della pressione di spazzolamento e il rilevamento della posizione, inoltre, consente di pulire ciascuna superficie per il tempo necessario, così da non trascurare le aree difficili da raggiungere e aiutarvi a proteggere le gengive. Non meno importante, potrete scegliere tra ben 6 modalità: Pulizia Quotidiana, Protezione Gengive, Denti Sensibili, Sbiancante, Pulizia Profonda e Nettalingua per una straordinaria sensazione di pulito.

A questo punto non ci resta che lasciavi all’acquisto ma, prima di far ciò, ci prendiamo un attimo per suggerirvi, qui e ora, di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, oltre a farvi risparmiare un po’ di soldi sulle spedizioni dei vostri acquisti, vi garantirà anche consegne prioritarie e veloci. Cosa da non sottovalutare, specie perché le spedizioni cominciano ad aumentare vertiginosamente, e per molti prodotti Amazon sta già segnalando rallentamenti nelle spedizioni, o addirittura ritardi! Meglio partire prevenuti, e provare ad assicurarsi di avere i propri pacchi in tempo per la Vigilia di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo splendido robot da cucina prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!