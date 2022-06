Se siete alla ricerca di uno spazzolino elettrico potente, efficiente e che abbia anche caratteristiche smart, allora sarete felici di sapere che su Amazon, in queste ore, è in sconto quello che è indubbiamente uno dei migliori prodotti di questa categoria, ovvero lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9s!

Un prodotto davvero al top della sua categoria, per questo contraddistinto da un prezzo non alla portata di tutti, ma oggi ribassato da Amazon di ben 100€! Un affare non da poco, per quello che è lo spazzolino elettrico più efficiente e completo mai approdato sul mercato.

Indubbiamente, infatti, stiamo parlando di uno dei migliori spazzolini elettrici attualmente in circolazione, capace di garantire una pulizia dentale completa e ineccepibile. Il merito è anzitutto della sua ottima testina rotonda che, emettendo micro pulsazioni, è in grado di pulire i denti con cura, rimuovendo sporcizia e tartaro con efficienza e velocità.

Come detto in apertura, inoltre, Oral-B iO 9s è uno spazzolino smart, dotato nativamente di una intelligenza artificiale che analizza e monitora le attività di pulizia, guidandoci così, tramite connessione con lo smartphone, in un migliore e più corretto iter di igiene orale.

Dotato di 7 modalità di pulizia, capaci di rispondere a qualsiasi esigenza in termini di igiene di denti e bocca, Oral-B iO 9s è reso ancor più bello e accattivante, oltre che performante e funzionale, da un piccolo display a colori presente sul manico che, grazie ad alcune animazioni, vi segnalerà le informazioni importanti relative la vostra pulizia, come modalità di spazzolamento, promemoria per la sostituzione della testina ed altro ancora!

Progettato con un sistema di ricarica rapida (e magnetico) che ricarica lo spazzolino al 100% in appena 3 ore, Oral-B iO 9s vi viene persino fornito di una pratica custodia da viaggio, che vi permetterà di portare con voi (e ricaricare) lo spazzolino anche in vista delle ormai imminenti vacanze estive il che, a nostro giudizio, rende questo prodotto (e questa promo= ancor più accattivanti!

Insomma: le premesse per un ottimo affare ci sono tutte e, a questo punto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, suggerendovi di completare l’acquisto prima che il prezzo torni alle origini.

