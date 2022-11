Gli spazzolini elettrici consentono un’igiene dentale nettamente superiore a quelli classici, con una pulizia più profonda e completa. Oral-B è da sempre il brand leader nel settore, con moltissimi articoli sul mercato, i quali presentano caratteristiche e fasce di prezzo differenti, ma tutti accomunati dall’altissima qualità. In occasione del lancio del nuovo Oral-B iO Serie 10, l’azienda ha deciso di proporre una settimana di sconti imperdibili.

Sulla pagina Amazon dedicata alla promozione, moltissimi spazzolini e testine di ricambio Oral-B sono infatti in offerta, con ribassi che arrivano fino al 63%! Se stavate pensando di acquistare per la prima volta uno spazzolino elettrico, di cambiare il vostro o se volete prendervi in anticipo con i regali di Natale in vista dell’arrivo delle festività, si tratta dunque del momento giusto per approfittarne, portandovi a casa un prodotto eccellente a un prezzo stracciato.

Gli Oral-B iO rappresentano la fascia di più alta qualità del brand, sfruttando tecnologie altamente innovative e offrendo il massimo della forza pulente. Per esempio, l’Oral-B iO Series 4N è attualmente in offerta a soli 99,99€ invece di 199,99€: con 4 modalità di spazzolamento e l’unione tra l’esclusiva testina rotonda con le delicate micro-vibrazioni, godrete di una pulizia strabiliante; dopo ogni utilizzo avrete una sensazione di freschezza pari a quella professionale, e grazie al sensore di pressione intelligente riceverete feedback sul vostro spazzolamento, permettendovi così di ottenere sempre il massimo dal vostro spazzolino.

Se il vostro budget è limitato ma volete comunque portarvi a casa uno spazzolino elettrico eccellente, tra le offerte di Oral-B vi è anche lo Smart 4 4500n, ora disponibile a soli 49,99€ invece di 134,99€. Anche in questo caso si tratta di un dispositivo che vi consentirà di ottenere una pulizia ottimale a ogni utilizzo, complici la testina rotonda e il sensore di pressione; sin dal primo giorno potrete notare visivamente uno sbiancamento dei denti, dato che verranno rimosse le macchie superficiali, mentre le vostre gengive saranno più sane che mai grazie alla delicatezza delle setole.

Come accennato, oltre agli spazzolini, tra i prodotti in offerta vi sono anche testine di ricambio per svariati modelli, come le classiche Cross Action, che sono attualmente in sconto nella confezione da 10 pezzi a 23,99€ invece di 49,99€. In alternativa, allo stesso prezzo e nella stessa quantità vi sono le testine Sentitive Clean, adatte per chi ha le gengive sensibili e preferisce una pulizia più delicata.

Ovviamente noi vi abbiamo riportato solo alcuni esempi degli articoli in promozione, quindi non ci resta che invitarvi a dare un’occhiata alla pagina Amazon dedicata alle offerte Oral-B per scoprire le altre. Il nostro consiglio è quello di approfittare il prima possibile degli sconti, dato che non dureranno molto, mentre le scorte disponibili dei prodotti che vi interessano potrebbero terminare ancor prima.

