Se siete appassionati di cucina e siete alla ricerca di nuovi ed intriganti metodi di cottura, che vi permettano non solo di mangiar bene, ma anche in modo salutare e senza gravare sulle bollette, allora l’acquisto di una friggitrice elettrica è certamente consigliabile, specie perché parliamo di dispositivi che, al di la del nome, non si limitano più alla sola frittura, anzi!

Dunque, se siete alla ricerca di un prodotto simile, che dia una svolta alle vostre preparazioni, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata all’ottima friggitrice ad aria Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe, che è oggi disponibile su Amazon al prezzo scontato di 88,99€, contro i 147,00€ del prezzo originale, e dunque con un taglio al prezzo pari al 39%!

Ottima per la preparazione di pietanze gustose, ma leggere e certamente più salutari del fritto tradizionale, la friggitrice ad aria Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe vanta, anzitutto, una capienza davvero eccezionale, che vi permetterà di cuocere senza problemi fino a 6 porzioni di cibo contemporaneamente, grazie al suo ampio cestello da ben 4,2 litri di capienza.

Per intenderci, parliamo di spazio sufficiente alla cottura di un intero pollo, e dunque più che sufficienti per soddisfare le esigenze di un nucleo familiare, il tutto con un solo elettrodomestico, ed il massimo risparmio in termini di consumo in bolletta.

Il bello è che con questa friggitrice non vi limiterete al solo fritto, ma anzi avrete la possibilità di destreggiarvi tra 4 diversi tipi di cottura: frittura, arrosto, griglia e cottura classica in stile forno ventilato. Ciò, unito a ben 8 modalità preimpostate, vi garantirà preparazioni sempre diverse, potendo spaziare tra dolce e salato, dalle classiche patate fritto fino alle torte o i muffin.

Le possibilità, insomma, sono davvero numerose e grazie al pannello touch screen presente sul corpo dell’elettrodomestico, avrete sempre il controllo della situazione, sia in termini di calore che di tempo di cottura.

Interamente lavabile in lavastoviglie, questa friggitrice ad aria Moulinex è un articolo davvero pregevole, da acquistare subito visto il prezzo ribassato! Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo prodotto prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!