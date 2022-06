Se siete intenzionati ad acquistare una smart TV di ottima qualità a un prezzo super scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata all’offerta attiva sul modello Panasonic TX-65JX940E da 65″, disponibile da Mediaworld. Al momento, potrete portare a casa questo TV a soli 1.199,00€ invece di 1.499,99€, un’offerta da non lasciarsi scappare tenendo presente che si tratta di un articolo top di gamma scontato del 20%!

La smart TV Panasonic è pensata per assicurarvi il meglio in ogni condizione, a partire dal cinema e dalle serie tv fino allo sport e al gaming. Per questo, trattandosi di un prodotto davvero valido a un prezzo particolarmente scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Questa smart TV Panasonic è provvista di un ottimo schermo LED che vi garantisce una risoluzione in 4K e performance senza precedenti, grazie al processore di ultima generazione con Intelligenza Artificiale HCX Pro. Quest’ultimo si occupa di gestire al meglio i movimenti delle immagini, l’ampia gamma cromatica e anche luminosità e contrasto. Inoltre, supportando i formati HDR, la smart TV Panasonic TX-65JX940E vi assicura la migliore qualità possibile, indipendentemente dalla sorgente dell’immagine: sfruttando le tecnologie Dolby Vision, HLG, HDR10 e il nuovo formato adattivo HDR10+, luminosità e colori vengono ottimizzati automaticamente!

Se siete dei videogiocatori, vi interesserà sapere che la smart TV in questione è caratterizzata dall’ottima modalità Game Extreme, perfetta anche per i giochi d’azione più concitati. HDMI 2.1 con High Frame Rate, Variable Refresh Rate e AMD FreeSync Premium sono l’ideale per soddisfare i livelli di realismo richiesti anche dalle console next-gen, quindi non dovrete mai rinunciare al massimo della qualità anche durante le partite più intense.

Non meno importante la tecnologia Dolby Atmos affiancata dall’elaborazione di suoni e rumori in tempo reale: le immagini in 4K sono importanti, ma avere un audio grandioso e in perfetta sincronia con le immagini è altrettanto fondamentale se volete godervi il massimo coinvolgimento. Vi ricordiamo che, solo per poco, potrete acquistare questa smart TV in sconto del 20%!

