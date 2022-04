Se siete a caccia di un’ottima smart TV di grande formato, quest’offerta su Ebay è quella giusta per voi! L’acquisto di un televisore comporta sempre un’analisi delle caratteristiche e delle funzionalità che possono incidere positivamente o negativamente sulle immagini, sul suono o su altro ancora. Per questo l’offerta che vi proponiamo è davvero ghiotta, perché si tratta di un prodotto a marchio Samsung, tra i più rispettati produttori del mercato, e che oggi viene venduto ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il modello proposto in sconto è il UE65AU7170, una smart TV appartenente alla serie Crystal della gamma Samsung. La versione è quella da 65 pollici il cui prezzo originale di 949,00€ passa ora a 539,00€, ottenendo così uno sconto del 43%!

Questo televisore è progettato per offrire un’altissima resa visiva: la sua tecnologia PurColor offre allo sguardo immagini nitidissime e cristalline per sorprendervi in ogni scena. La risoluzione 4K UHD vi permetterà di cogliere i minimi dettagli di ogni immagine risaltandone tutti i colori, e diventa indispensabile data la maggior diffusione dei contenuti 4K soprattutto negli abbonamenti on demand offerti da servizi streaming.

Le capacità video di questa Smart TV vanno oltre la tecnologia PurColor. La sua miglior virtù è senza dubbio il processore Crystal 4K: grazie all’utilizzo della sofisticata tecnologia di mappatura del colore si arriverà all’ottimizzazione di colori e contrasto per una qualità dell’immagine eccezionale. La immagini sono così altamente rifinite, ma se a questo aggiungiamo la tecnologia Motion Xcelerator avremo un calcolo automatico dei fotogrammi aggiuntivi nelle scene con movimenti molto veloci, evitando così l’effetto trascinamento e ricavando una buona compensazione del moto.

È vero che l’occhio vuole la sua parte, ma anche il suono ha la sua importanza! Ecco allora che viene in soccorso il sistema Adaptive Sound: il suono viene quindi ottimizzato in base a quello che si sta guardando, per offrirvi sempre un audio perfetto per qualsiasi contenuto in riproduzione. Inoltre grazie a Q-Symphony sarete avvolti da un suono perfettamente armonizzato, perché gli altoparlanti di TV e soundbar funzionando all’unisono creeranno un effetto surround migliorato, senza bisogno di silenziare gli altoparlanti del TV.

Una smart TV di tutto rispetto, ad altissime prestazioni sia visive che sonore. Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, così da completare l’ordine prima che il prezzo si trasformi!

