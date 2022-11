Se volete conoscere in pochi secondi la vostra saturazione di ossigeno nel sangue, attraverso un dispositivo affidabile, prodotto da un marchio che opera da anni nel settore della salute, allora ecco una proposta che proprio non potete rifiutare. Come è facile intuire, l’offerta proviene da Amazon, dove è in corso il Black Friday che, tra le altre cose, vi permetterà di risparmiare anche su uno dei migliori saturimetri, in particolare sul Beurer PO 30.

Il prezzo di questo dispositivo è di 61,99€ ma, in occasione di questo periodo di forti sconti, viene venduto a soli 29,90€. Un’occasione a dir poco strepitosa, anche se parliamo di un dispositivo che, normalmente, non viene utilizzato tutti i giorni, per fortuna. Tuttavia, per chi necessita di tenere d’occhio la propria saturazione nel sangue, anche per semplice curiosità, il Beurer PO 30 rappresenta un’ottima soluzione, in quanto dotato di sensori super precisi.

Da questo punto di vista, Beurer è una garanzia, anche perché progetta i suoi dispositivi in modo che i valori possano essere letti con facilità anche da persone anziane o con problemi alla vista. Questo modello, ad esempio, vanta un display a colori, in cui vengono visualizzate solo le informazioni più importanti, che potrete impostare su diverse prospettive.

Come tutti i saturimetri, si posiziona sul dito e nel giro di pochi secondi avrete i valori che, ribadiamo, saranno affidabili. Niente prelievo di sangue o operazioni doloranti, il che significa che si tratta di un dispositivo usabile tranquillamente da chiunque. In generale, parliamo di un prodotto indicato anche per chi pratica sport in altitudine, come scalatori, sciatori e ciclisti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che il prezzo torni alle sue origini. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

