Partono le offerte MediaWorld per scaldare la casa!

Mentre da continuano le grandi offerte del Black Friday, su MediaWolrd è cominciata anche una promozione dedicata ai dispositivi per contrastare il freddo e per scaldarsi. Sul portale infatti è possibile trovare, fino al 15 novembre, una vasta gamma di opzioni adatte a tutte le necessità tra dispositivi portatili, a parete e persino indossabili tutte con lo scopo di scaldare le abitazioni e le persone.

L’offerta che vogliamo segnalarvi oggi riguarda il termo ventilatore elettrico Olimpia Splendid Caldo Stile DT, che può esser acquistato a soli 69,90€. Questo piccolo termo ventilatore è in grado di arrivare ad una potenza massima di 2.200W, grazie alla sua particolare resistenza in ceramica. Il particolare meccanismo di oscillazione, che arriva fino a 90°, è in grado di riscaldare senza problemi una stanza di 60 metri cubi. Il comodo display touch LCD è utile per selezionare le varie funzioni, come quella che prevede la sola ventilazione, oltre che la possibilità di impostare fra 2 livelli di potenza.

Per una maggiore sicurezza, Olimpia Splendid Caldo Stile è dotata di un interruttore anti ribaltamento, che ne attiva lo spegnimento, rendendolo un dispositivo affidabile, adatto anche alle case con bambini. Il comodo telecomando, permette di regolare tutte le impostazioni, come il timer, anche dalla distanza, rendendo Olimpia Splendid Caldo Stile un dispositivo da utilizzare anche di notte.

Oltre ad Olimpia Splendid Caldo Stile le offerte dedicate al riscaldamento di MediaWorld sono molte, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare l’offerta più adatta a voi, entro il 15 novembre. Prima di farvi andare a cercare la vostra prossima occasione sugli scaffali virtuali di MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

