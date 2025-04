Passione Airpods! E questi 3 modelli oggi sono in offerta!

Se sei un amante della tecnologia o semplicemente alla ricerca di auricolari comodi e di qualità, gli AirPods di Apple restano tra i dispositivi più desiderati in circolazione. Design iconico, connessione immediata, suono cristallino e cancellazione del rumore: difficile resistere al loro fascino. Ma la notizia ancora più interessante è che oggi ben tre modelli di AirPods sono in offerta ed è il momento perfetto per fare un upgrade o entrare nel mondo Apple per la prima volta. Ecco quali sono i modelli in sconto e perché vale la pena approfittarne subito.

Passione Airpods in offerta!

AirPods 4

Gli AirPods 4 rappresentano l’evoluzione dell’esperienza audio firmata Apple: auricolari wireless e Bluetooth pensati per offrire comfort, prestazioni e stile. Grazie al chip H2, garantiscono una connessione stabile, una qualità del suono migliorata e una gestione intelligente dell’audio. L’audio spaziale personalizzato crea un effetto su misura per ogni utente, mentre la resistenza al sudore e all’acqua li rende ideali anche per l’uso durante l’attività fisica o all’aperto. La custodia di ricarica con porta USB-C assicura praticità e compatibilità, e con un’autonomia fino a 24 ore, puoi ascoltare musica, podcast o rispondere alle chiamate senza pensieri per tutta la giornata.

AirPods Pro 2

Gli AirPods Pro 2 sono auricolari wireless di fascia alta che uniscono tecnologia avanzata e comodità. Dotati di cancellazione attiva del rumore, offrono un’esperienza d’ascolto coinvolgente, perfetta per isolarsi o concentrarsi. La modalità trasparenza consente di restare connessi all’ambiente circostante con naturalezza, mentre la funzione di audio spaziale personalizzato e l’alta fedeltà garantiscono un suono ricco e dettagliato. Con connettività Bluetooth, funzione apparecchio acustico integrata, e una custodia di ricarica USB-C, gli AirPods Pro 2 sono pensati per chi cerca il massimo in ogni situazione, dalla musica alle chiamate.

AirPods (terza generazione)

Gli Apple AirPods di terza generazione offrono un’esperienza d’ascolto coinvolgente grazie all’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, che ti mette letteralmente al centro della musica. Il design a taglia unica è comodo e leggero, perfetto per un utilizzo prolungato. Con il sensore di pressione, puoi gestire facilmente musica e chiamate con un semplice tocco. Gli AirPods e la custodia di ricarica Lightning sono resistenti al sudore e all’acqua, ideali anche per l’uso attivo e in mobilità. L’autonomia arriva fino a 6 ore di ascolto continuo e fino a 30 ore totali con la custodia, compatibile anche con la ricarica MagSafe.