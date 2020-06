Performance Week: fino al 16% di sconto sui migliori portatili Lenovo!

Inizia ufficialmente la Performance Week di Lenovo, vale a dire una settimana di offerte dedicata ai migliori portatili del produttore asiatico, in particolare quelli della linea IdeaPad e ThinkPad. Questa incredibile promozione consente dunque di acquistare uno o più portatili a prezzi decisamente contenuti, grazie a sconti che possono arrivare fino al -16%.

Ad un prezzo scontato di 1.959,94 euro, il Lenovo ThinkPad X1 Yoga di quarta generazione diventa un vero affare da tenere in considerazione. Entrando nelle specifiche tecniche, questo portatile vanta uno schermo IPS da 14 pollici con una risoluzione in WQHD (vale a dire, 2.560 x 1.440 pixel). Sotto al cofano, invece, troviamo un processore Intel Core i7-8565U, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. Il comparto multimediale è affidato inoltre a una scheda grafica Intel UHD 620, in grado di gestire egregiamente qualche gioco indie e tutti i file multimediali esistenti. Per accedere allo sconto, è necessario inserire il coupon “PROMO24” nel carrello.

Tra i tanti prodotti compatibili con la promozione, vi consigliamo inoltre di dare uno sguardo al Lenovo ThinkBook 13s, ora disponibile a soli 920,55 euro anziché 969,00 euro, grazie al codice sconto “THINKWEEK”. Questo dispositivo è dotato di un processore Intel Core i5-10210U abbinato a una scheda grafica Intel UHD, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. Inoltre, ThinkBook 13s vanta uno schermo IPS AntiGlare con una diagonale da 13,3 pollici con una risoluzione in FullHD.

Vi presentiamo, infine, la nostra selezione dei migliori prodotti compatibili con l’iniziativa Performance Week di Lenovo. Tuttavia, se siete interessati a consultare la lista completa dei portatili promozionati, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo. Infine, continuate a seguirci sui nostri canali Telegram, dove potete trovare le migliori offerte sul mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

N.B.: Per ottenere lo sconto, è necessario inserire nel carrello il codice sconto corretto. Vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione per non perdere l’offerta.

La nostra selezione di prodotti

Prodotti compatibili con il coupon “PROMO24”

Prodotti compatibili con il coupon “THINKWEEK”

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!