Periferiche da gaming: le migliori offerte del Prime Day 2021

Come promesso, il nostro obiettivo per il Prime Day 2021 è quello di segnalarvi le migliori offerte su ogni categoria merceologica messa in atto dal portale ed ecco che, dopo avervi proposto le incredibili occasioni sui notebook da gaming, riteniamo sia giusto proporvi adesso quelli che sono i migliori acquisti relativi alle periferiche da gaming, vale a dire tastiere, mouse e controller.

In questa categoria, una delle offerte che ci sentiamo di segnalarvi è quella relativa alla tastiera Logitech G910 Orion Spectrum, la quale viene proposta a soli 104,99€, un calo di prezzo di circa il 50% visto che il prezzo originale di questo modello ammonta a ben 208,99€. Come saprete, Logitech è uno dei brand leader per quanto concerne le tastiere da gaming e il modello citato pocanzi è uno dei migliori mai realizzati non solo dal noto marchio, ma in assoluto.

Chiaramente, si tratta di una tastiera meccanica con tasti retroilluminati e con tanto di RGB. Inoltre, dispone di una serie di tasti personalizzabili e di un doppio display ARX attraverso il quale, con l’aiuto del vostro smartphone, potrete accedere ad alcuni dati di gioco in modo istantaneo e tenerli sempre sotto controllo. Non mancano poi una serie di tasti dedicati al controllo dei file multimediali, che potrete usare ad esempio per riprodurre e mettere in pausa una canzone. Parliamo, insomma, di una tastiera da gaming senza compromessi che, ovviamente, saprà soddisfare le esigenze anche in termini lavorativi.

Come al solito, questa è solo una delle tante periferiche da gaming in offerta, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire. Per scoprire tutte le altre altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

Le migliori offerte Prime Day 2021 sulle periferiche da gaming

