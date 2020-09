Periferiche PC in offerta nel Solo per oggi MediaWorld!

Oltre alla promozione dedicata al Back to school prolungata fino al 9 settembre, da MediaWorld continuano le succose offerte del Solo per Oggi. Infatti sul portale è possibile trovare molti prodotti come smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici che, oltre ad avere i prezzi scontati fino alla mezzanotte, comprendono anche con la consegna gratuita e la possibilità di poter ritirare gli acquisti effettuati presso il negozio più vicino.

In questa vasta scelta di prodotti è presente una selezione di articoli dedicata al mondo degli appassionati pc, infatti si possono trovare molti componenti per realizzare un computer perfetto per il gaming, come il monitor HP Omen X 25 che grazie a questa promozione, potrà esser acquistato a soli 473,00€ anziché a 639,00€. Questo schermo da 24,5″, progettato appositamente per competere negli e-sport, è in grado di fornire prestazioni incredibili grazie alla tecnologia Nvidia G-sync che rende le immagini nitide e fluide, una frequenza di aggiornamento rapidissima a 240 Hz ed un tempo di risposta di appena 1 ms che garantisce un gioco fluido e privo di sfocature. La piccola ma raffinata cornice micro-edge serve per rendere le immagini ancora più coinvolgenti e ampie, aumentando l’immersività e rende il monitor HP Omen X 25 perfetto per le configurazioni multi-schermo. Il monitor si adatta perfettamente all’altezza di chi lo sta utilizzando attraverso un pistone pneumatico che consente una regolazione dell’altezza su una corsa di 130mm, e permette anche di modificare la propria angolazione ed anche l’illuminazione in base a quella dell’ambiente circostante, per non affaticare gli occhi anche di notte.

Oltre al monitor HP Omen X 25, le offerte del Solo per Oggi MediaWorld riguardano tanti altri prodotti, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa così da poter trovare quello più in linea con le vostre necessità. In ultimo, prima di lasciarvi alla lista di offerte quotidiane di MediaWorld, vogliamo in ultimo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

