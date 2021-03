Piscina con idromassaggio ad un prezzo super su eBay

Le offerte di questa settimana proseguono a gonfie vele e vogliamo iniziare questo mercoledì segnalandovi le opportunità degli Imperdibili di eBay, l’iniziativa che vi permetterà di trovare e acquistare prodotti di ogni genere a prezzi molto competitivi. Inoltre, potrebbero esserci anche ottime idee regalo per l’imminente festa del papà o articoli da giardino che, in vista della primavera, potrebbero giocare un ruolo importante nei vostri acquisti online.

Non a caso, tra le offerte più interessanti di oggi spicca la piscina idromassaggio Bestway Lay-Z-Spa, proposta a soli 499,99€ invece di 699,99€. Si tratta di un modello che potrete utilizzare sia all’interno che all’esterno ed è adatto fino a 4 persone. Resistente e dalla forma tonda, questa piscina idromassaggio vanta ben 120 micro-getti d’aria, i quali restituiscono una sensazione difficile da descrivere a parole, capace di farvi sembrare di essere in una vera SPA.

Per offrire il massimo relax, la Bestway Lay-Z-Spa riesce a riscaldare l’acqua fino a 40° e potrete attivare il sistema di filtrazione in contemporanea con il massaggio ad aria, in modo da avere la certezza che l’acqua interna sia sempre limpida e igienicamente sicura. A differenza di quanto si possa pensare, il montaggio è molto semplice e non richiede l’uso di attrezzi specifici, il che vi permetterà di metterla in funzione in poco più di 5 minuti. È sufficiente, infatti, gonfiare la piscina con la pompa in dotazione, collegare quest’ultima alla SPA e riempirla fino al livello indicato.

Il pavimento della Bestway Lay-Z-Spa è molto soffice, con texture che ricordano molto quelle dei centri benessere. D’altronde, parliamo di un prodotto a marchio Bestway, leader nella realizzazione di articoli per il tempo libero. Insomma, eBay oggi vi dà modo di prepararvi per la prossima estate con una piscina idromassaggio capace di farvi passare momenti di relax indimenticabili, il tutto ad un prezzo davvero speciale.

Come avete avuto modo di notare, il portale è molto attento nel proporre prodotti inerenti al periodo dell’anno, spesso anticipandoli come in questo caso, ed ecco perché consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata perché siamo sicuri che troverete in offerta numerosi articoli di vostro interesse. Detto ciò, se siete alla ricerca di altre offerte, vi ricordiamo che non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se invece cercate i codici sconto, potete consultare la nostra nuova pagina dedicata!

