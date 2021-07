Piscina fuori terra Bestway ad un prezzo bomba su eBay!

Mentre su Amazon impazzano le consuete offerte giornaliere, incentrate sull’ottimo videogioco Returnal per PS5, è giunto il momento di sfogliare quelle che sono le occasioni del catalogo de “Gli Imperdibili” di eBay che, anche oggi, includono molte opportunità di risparmio su tutte le categorie di prodotti come piscine fuori terra, smartphone, smart TV, elettrodomestici, smart band ed tante altre offerte relative a capi d’abbigliamento, il tutto con sconti capaci di arrivare oltre l’50%!

La lista degli articoli promozionati è lunga e piuttosto variegata ma, tra le varie offerte presenti, vogliamo segnalarvi quella relativa alla piscina fuori terra Bestway, in particolare il modello 56441. Generalmente venduta a 557,98€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 452,45€, grazie ad uno sconto del 18% che ha tagliato il prezzo consigliato di vendita di ben 105,53€.

Il modello in questione vanta delle dimensioni importanti (300 x 500 x 120 cm di altezza), e dunque sarà in grado di offrire un’esperienza, anche se in piccolo, di un’autentica piscina. Per garantire una buona durabilità nel tempo, possiede l’avanzato sistema Seal & Lock che elimina l’eventuale attrito tra parti metalliche ed evita la creazione di ruggine nelle connessioni.

Tra le sue caratteristiche, inoltre, troviamo anche una struttura caratterizzata da particolari supporti metallici a forma di “U”, che hanno l’obiettivo di migliorare la stabilità a terra, specie quando ci sono molte persone al suo interno. Non manca ovviamente la pompa filtro a sabbia, oltre ad una copertura, scaletta di sicurezza, un dosatore per mantenere l’acqua della piscina pulita e una toppa per riparazione, adatta chiaramente per riparare eventuali fori con praticità.

Insomma, la piscina fuori terra Bestway 56441 rappresenta un ottimo investimento per la stagione ancora in corso, considerando quel che è il suo nuovo prezzo di vendita e le sue caratteristiche da vero top di gamma! Tuttavia, vi ricordiamo che il prodotto in questione è soltanto uno dei tanti attualmente in offerta, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina de “Gli Imperdibili” di eBay, cosicché possiate trovare la soluzione che meglio si adatta alle vostre esigenze.

