Offerte del giorno Amazon: Returnal al prezzo più basso di sempre!

Dopo avervi proposto la vendita del nuovo lotto di PlayStation 5 messo a disposizione da Gamestop per questa mattinata, restiamo ora sul tema della meravigliosa console Sony per segnalarvi quella che è un’ottima offerta che Amazon sta dedicando a Returnal, apprezzatissima (e recente) esclusiva PlayStation 5 che il nostro team di Game Division ha premiato con uno sonoro 9, marcando distintamente i confini di quello che è, senza dubbio, un must have per qualsiasi giocatore PlayStation!

Originariamente venduto al prezzo di 80,99€, Returnal è oggi in sconto a soli 55,50€, per quello che è il prezzo più basso di sempre mai visto per questo specifico titolo! Un offerta imperdibile, non solo perché arrivato sul mercato appena 2 mesi fa, ma anche e soprattutto perché parliamo di un titolo davvero bello ed affascinante. Un action adrenalinico che si disinteresse totalmente alla linearità per offrirvi un’esperienza ludica nuova, fresca e galvanizzante.

Sviluppato da Housemarque sullo schema dei titoli “bullet hell”, in cui occorre saper schivare una gran quantità di colpi e proiettili, Returnal è uno shooter in terza persona con una vaga accezione esplorativa, in cui il gameplay, e solo lui, è il protagonista asosluto della vicenda. Rinnegando quasi in toto qualsiasi schema narrativo, Returnal è la storia di Selene, sfortunata astronauta finita sul pianeta Atropos, un luogo su cui la vita aliena è particolarmente pericolosa ed ostile, e su cui pare non esistere il concetto di morte. Nel tentativo di esplorare Atropos per trovare una via di fuga, Selene si renderà ben presto conto di essere intrappolata in un loop, un ciclo temporale che la obbliga a ricominciare tutto da capo ogni qual volta la sua vita verrà bruscamente interrotta dalle feroci creature di Atropos. Returnal, in sostanza, è un titolo dall’animo roguelike, in cui la sfida per il giocatore è tanto alta quanto la soddisfazione nel raggiungere la meta finale.

Stiamo parlando, dunque, di un titolo davvero imperdibile che, ne siamo certi, vi terrà calamitati alla vostra PlayStation 5 anche se, va detto, Returnal non è comunque l’unico titolo in sconto oggi, ed anzi sono diverse le offerte che Amazon sta dedicando al gaming in questo caldissimo mese di luglio. Ecco perché vi suggeriamo non solo di consultare la nostra lista di prodotti consigliati per l’acquisto, ma anche e soprattutto la pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutti gli altri sconti disponibili.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!