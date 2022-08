Se il vostro attuale ventilatore o condizionatore impatta troppo sulla bolletta della luce, oltre a non raffreddare la stanza come vorreste, questo potrebbe essere il momento giusto per passare a una soluzione moderna e all’avanguardia come l’Argo Iro Plus, mettendo così una pezza anche ai recenti rincari sul costo dell’energia elettrica. eBay propone infatti delle ottime offerte su alcuni sistemi di raffreddamento ad alta efficienza energetica, in grado di alleviare la stanchezza provocata dalle alte temperature estive con sconti fino al 45%

Nonostante l’estate sia iniziata da un pezzo, ci saranno ancora tante giornate in cui si soffrirà il caldo, pertanto non è ancora troppo tardi per acquistare un condizionatore o un ventilatore capace di far evaporare più velocemente il sudore sulla pelle, migliorando così il sistema di termoregolazione del nostro corpo. In questa occasione, eBay ha selezionato alcuni dei migliori condizionatori portatili come l’Argo Iro Plus, che è quello che consigliamo di acquistare, in quanto andrete a risparmiare oltre 150 euro.

Acquistabile a 365,01€ invece di 519,90€, Argo Iro Plus è un condizionatore portatile con una potenza paragonabile, se non addirittura migliore, a quello di un condizionatore a muro. Questo modello, infatti, vanta ben 13.000 BTU, superiori rispetto ai classici 9.000 o 12.000 BTU presenti nei tradizionali sistemi di raffreddamento a installazione fissa. Parliamo quindi di un prodotto in grado di offrire un’ottima freschezza anche negli ambienti più grandi, il che non è affatto scontato per una soluzione portatile, posizionabile e spostabile da una stanza all’altra con facilità grazie anche alle ruote di supporto.

A rendere l’Argo Iro Plus un ottimo elettrodomestico per questa e per le prossime stagioni estive non sono solo le sue prestazioni di raffreddamento, ma anche il numero di funzioni e le modalità d’uso disponibili. Tra queste segnaliamo la funzione deumidificante, che si affianca a quella di riscaldamento e a quella dedicata alla più semplice ma utile ventilazione. Un elettrodomestico completo dunque, in grado di soddisfare le esigenze delle varie stagioni, il tutto con la massima semplicità, resa possibile da un intuitivo pannello di controllo con display digitale e con funzione di auto-diagnosi.

