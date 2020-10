Più spendi più risparmi, fino a 200€ di sconto da MediaWorld

Dopo avervi proposto le offerte della mattinata di Mediaworld, torniamo a parlare del suddetto portale perché ha appena presentato una nuova promozione che vi permetterà di risparmiare fino a 200,00€ qualora effettuiate una spesa di almeno 1.500,00€. Si, la cifra da raggiungere è alta, ma fortunatamente è possibile approfittare di questa offerta, che termina il 25 ottobre, anche effettuando una spesa decisamente inferiore, sebbene lo sconto applicato diminuisca.

L’iniziativa prende di mira l’intero catalogo, ma vale la pena sottolineare che alcuni prodotti non rientrano nella promozione, sebbene quest’ultimi si riferiscono sostanzialmente alle prevendite, prenotazioni ed a tutti quegli articoli che consistono in buoni e ricariche varie e quindi probabilmente meno rilevanti rispetto ad un prodotto fisico. Inoltre, lo sconto di 200,00€ non può essere sfruttato per acquistare il nuovissimo iPhone 12, ma è possibile comunque ricevere una riduzione pari a 150,00€ comprando ad esempio l’iPhone 11 Pro Max, pagandolo quindi “solamente” 950,00€ invece di 1.100,00€ e ottenere un dispositivo che sarà aggiornato ancora per diversi anni e che continuerà a offrire prestazioni di fascia alta, tipiche dei prodotti Apple. D’altronde, siamo sicuri che numerosi utenti stavano aspettando l’uscita del nuovo modello per comprare quello che, fino a pochi giorni fa, era il top di gamma del colosso di Cupertino e questa è certamente un’occasione giusta per portarselo a casa, risparmiando cifre considerevoli.

Quello di iPhone 11 Pro Max è solo un esempio di tutto ciò che offre il catalogo di Mediaworld e vi ricordiamo che la promozione include quasi l’intero catalogo, con sconti che partono da 50,00€ per una spesa minima di 500,00€ fino ad arrivare a 200,00€ se acquistate un articolo pari o superiore a 1.500,00€, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire di quanto sarà lo sconto sul vostro prodotto preferito. Per facilitarvi la ricerca, abbiamo stilato una lista contenente le principali categorie, di cui potete prendere visione in calce. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

