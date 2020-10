Smart Tv Samsung UE55TU8500UXZT da 55″ con 220€ di sconto nel Solo per Oggi di MediaWorld!

Dopo aver consultato quelle che sono le migliori offerte del giorno proposte da Amazon ed eBay, è arrivato ora il momento di analizzare anche le promozioni del Solo per Oggi di Mediaworld, tra le cui pagine imperversano grandi sconti che superano anche il 40% in alcuni casi! Ovviamente, tali sconti saranno validi – come sempre nel caso di Mediaworld – fino alla mezzanotte, per cui se siete desiderosi di acquistare a prezzo eccezionale smartphone, smart tv, grandi e piccoli elettrodomestici, vi suggeriamo di affrettarvi ad effettuare i vostro acquisti!

Molti i prodotti, dunque, ma tra i vari ci preme segnalarvi la promozione relativa l’ottima smart TV Samsung da 55″ UE55TU8500UXZT, che potrà essere vostra al prezzo scontato di appena 579,00€, ossia a 220€ in meno rispetto al normale prezzo di listino. Caratterizzata da un design elegante e raffinato, la smart TV Samsung da 55″ UE55TU8500UXZT si distingue per i suoi bordi ridotti e per la sua tecnologia di retroilluminazione dual LED, due aspetti studiati per aumentare l’immersività dello spettatore nel corso della visione. Grazie alla tecnologia Dynamic Crystal che offre assoluto realismo risaltando anche i più piccoli dettagli, ed il potente processore Crystal 4K che orchestra i colori ottimizzando il contrasto e gestendo l’HDR, il Samsung UE55TU8500UXZT migliora le immagini rendendole nitide e cristalline anche nelle scene più oscure.

Il Samsung UE55TU8500UXZT è dotato anche della tecnologia Game Enhancer, che riduce l’imput lag ad un valore impercettibile così da trasformarsi in un perfetto televisore da gaming, ed è anche possibile mostrare le proprie foto preferite grazie all’ambient mode, che permette di far diventare il televisore un elemento d’arredo in grado di mostrare coinvolgenti slide show o collage. Basta disordine di cavi in giro, che escono da vari punti del televisore, infatti tutti i cavi sono nascosti attraverso la base del Samsung UE55TU8500UXZT.

Inoltre, grazie alla tecnologia Multi View, sarà possibile dividere in due lo schermo del vostro Samsung UE55TU8500UXZT, permettendovi un mirroring del vostro dispositivo mobile direttamente sullo schermo della TV. Predisposta per i comandi vocali, la Samsung da 55″ UE55TU8500UXZT è compatibile con gli assistenti vocali di Google o Alexa, ed una volta connesso con l’app SmartThings il televisore è in grado di controllare tutti i dispositivi smart di casa.

Insomma, davvero un'ottima smart TV che, per altro, è solo una delle offerte del Solo per Oggi di MediaWorld, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poterle consultare tutte e trovare quella giusta per voi.

