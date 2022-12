Se state cercando un forno di ottima qualità, ideale per la preparazione delle vostre pizze preferite in questi mesi d’inverno, il nostro consiglio è di non farvi scappare la promozione che è disponibile al momento su eBay. Per poco, e solo fino a esaurimento scorte, potrete acquistare il fantastico forno elettrico per pizza G3 Ferrari Delizia, in sconto addirittura del 40%! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 74,90€ invece di 124,90€.

Questo articolo vi permetterà di preparare a casa la vera pizza napoletana in appena 5 minuti. Completo di pietra refrattaria, assicura una cottura omogenea ad altissime temperature senza asciugare mai il condimento. Proprio per questo, dato che stiamo parlando di un articolo molto utile disponibile a un costo davvero scontato, vi invitiamo a portarlo a casa fintanto che potete!

Cucinare la vera pizza napoletana non è facile a meno che non possediate un forno di ottima qualità. Il modello firmato G3 Ferrari che vi stiamo proponendo, infatti, assicura lo stesso risultato del forno delle migliori pizzerie, pur essendo piccolo e super compatto. La temperatura di cottura è facilmente regolabile fino a 400°C, tramite la manopola esterna, in modo tale da poter cucinare anche torte salate, dolci, piadine, schiacciate e castagne.

Non meno importante, cuoce senza emettere fumo o cattivi odori ed è dotato anche di un ottimo timer da 5 minuti con segnale acustico. Dato che potrete preparare piatti a temperature altissimi, non dovrete temere di bruciarvi, in quanto nella confezione sono incluse 2 palette in alluminio per estrarre e servire i vostri piatti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

