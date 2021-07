[IN AGGIORNAMENTO] PlayStation 5 disponibile anche oggi da GameStop!

Dopo una serie di vendite davvero serratissime, credevamo tutti che Gamestop avesse concluso il proprio stock di console PlayStation 5, rimandando quindi a settembre, quella che sarebbe stata la prossima vendita delle console. La catena, invece, ci ha smentiti ancora una volta, decidendo di chiudere il mese di luglio (e che mese!) con un’ultima vendita delle console, disponibile da stamattina e, probabilmente, destinata a durare poco meno di un’ora!

Ovviamente, si tratta ancora una volta di una vendita di PlayStation 5 in versione “bundle”, ovvero con l’obbligo, da parte della catena, di dover acquistare non solo la console, ma anche altri prodotti, 5 per la precisione, tra cui figurano accessori, come ad esempio pad aggiuntivi in diverse colorazioni e cavi di ricarica, ma anche e soprattutto videogiochi, tra cui figurano anche alcune uscite recentissime, come ad esempio lo straordinario Returnal! Il tutto, vi sia chiaro, non è incluso nel prezzo della console, ma vi costerà un prezzo che si aggirerà attorno ai 700€, a seconda ovviamente degli articoli selezionati.

Ovviamente, al netto dell’importo da dover spendere, è impossibile non sottolineare quanto questa sia un’occasione da non lasciarsi scappare. Se si esclude, infatti, qualche sporadica apparizione su Amazon, PlayStation 5 è praticamente introvabile in ogni dove, tant’è che vi suggeriremmo di approfittarne e di acquistare comunque la vostra console, viste le più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, secondo cui le nuove console continueranno a scarseggiare almeno fino al 2023, ancora una volta a causa il gap nella produzione causato dal COVID-19 che non è stato ancora recuperato, con tutto ciò che ne è conseguito.

Unico appunto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti: con l’avvento del mese di agosto e le conseguenti chiusure per ferie, Gamestop sta avvisando tutti i suoi clienti che gli ordini effettuati a partire dallo scorso 22 luglio 2021, e fino al prossimo primo agosto 2021, potrebbero subire dei ritardi nelle spedizioni a causa della chiusura del magazzino centrale dell’azienda. Voi però non lasciatevi scoraggiare! Basterà semplicemente attendere qualche giorno in più perché PlayStation 5 arrivi finalmente a casa vostra!

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

